قيادي بحزب الجيل: اتصال السيسي ورئيس جيبوتي تأكيد للعمق الإستراتيجي المصري في القرن الأفريقي

قال المهندس إيهاب محمود، الأمين العام المساعد لحزب الجيل الديمقراطي بالإسكندرية، إن اتصال الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيله يتجاوز كونه بروتوكولاً للتهنئة بالفوز بفترة رئاسية جديدة، بل هو تأكيد على العمق الاستراتيجي الذي تمثله جيبوتي في العقيدة السياسية المصرية المعاصرة.

وأوضح "محمود"، في بيان، أن حرص الرئيس السيسي على أن يكون من أوائل المهنئين لالرئيس الجيبوتي يعكس مدى اهتمام القاهرة باستقرار مؤسسات الحكم في دول الجوار الاستراتيجي؛ فوصف الفوز بالثقة الراسخة للشعب الجيبوتي يمنح زخمًا سياسيًا للعلاقات في مستهل ولاية رئاسية جديدة، ويؤكد دعم مصر لمسارات التنمية في جيبوتي.

وأشار الأمين العام المساعد لحزب الجيل الديمقراطي بالإسكندرية، إلى أن جيبوتي ليست مجرد دولة شقيقة، بل هي شريك في الإشراف على أحد أهم الممرات الملاحية في العالم وهو مضيق باب المندب؛ لذا فإن الحديث عن تكثيف التشاور والتنسيق إزاء القضايا الإقليمية يشير بوضوح إلى التوافق المصري الجيبوتي حول ضرورة حماية أمن البحر الأحمر واستقرار منطقة القرن الأفريقي في مواجهة التحديات الراهنة.

ولفت إلى أن تطور الخطاب الدبلوماسي ليشمل مصطلح الشراكة الاستراتيجية في مختلف المجالات يعكس طفرة حقيقية في التعاون الثنائي؛ فمصر تسعى من خلال هذا الزخم إلى بناء نموذج للتعاون الأفريقي القائم على المصالح المشتركة والندية.

وأكد أن هذا الاتصال يبعث برسالة واضحة مفادها أن القاهرة وجيبوتي تُمثلان ركيزة للاستقرار في منطقة تموج بالاضطرابات، والإشادة بالزخم والتطور المتواصل تؤكد أن هناك ملفات عمل مشتركة ستشهد انطلاقة قوية خلال الفترة المقبلة.

وشدد على أن هذا التواصل يرسخ الدور المصري الريادي في الدائرة الأفريقية، ويؤكد أن القاهرة تنظر إلى جيبوتي كشريك أساسي لا يمكن الاستغناء عنه في صياغة أمن واستقرار منطقة البحر الأحمر والقرن الأفريقي، مما يجهض أي محاولات لزعزعة التوازن في هذه المنطقة الحيوية.