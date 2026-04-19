ممثل أمريكا في الأمم المتحدة: قصف البنية التحتية الإيرانية ليس جريمة حرب

ادعى الممثل الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة مايك والتز، بأن الاستهدف الأمريكي المحتمل للبنية التحتية الإيرانية ذات الاستخدام المزدوج لا يندرج ضمن قائمة جرائم الحرب، بحسب RT.







وقال والتز إن الإدارة الأمريكية تدرس جميع الخيارات الممكنة لاتخاذ إجراءات ضد إيران، بما في ذلك تدمير بنيتها التحتية.





وأضاف والتز في حديث لقناة ABC التلفزيونية: "استهداف وتدمير مواقع ومنشآت البنية التحتية التي تم استخدامها بوضوح وفي البداية لأغراض عسكرية لا يعتبر جريمة حرب" على حد زعمه.





و أعلنت واشنطن وطهران وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين. وانتهت المحادثات اللاحقة في إسلام آباد دون التوصل إلى نتيجة. وبينما لم يُعلن عن استئناف الأعمال القتالية بدأت الولايات المتحدة حصارا على الموانئ الإيرانية. ويحاول الوسطاء تنظيم جولة جديدة من المحادثات.





و هدد ترامب بتدمير البنية التحتية في إيران، بما في ذلك محطات توليد الكهرباء وآبار النفط وجزيرة خرج، إذا فشلت المحادثات مع طهران.

