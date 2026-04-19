استئناف الرحلات الدولية من مطار مشهد الإيراني غدا

أعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية أن مطار مشهد الإيراني سيستأنف الرحلات الدولية يوم 20 أبريل الجاري .

وأعلنت منظمة الطيران المدني الإيرانية ، أمس إعادة فتح جزء من المجال الجوي.

وقالت منظمة الطيران المدني في بيان : وفقًا للإشعار الملاحيّ الصادر (NOTAM)، أُعيد فتح المجال الجويّ وعدد من المطارات اعتبارًا من الساعة السابعة صباحًا اليوم السبت 18ابريل ، وتُفتح الآن مسارات الطيران في الجزء الشرقي من المجال الجويّ أمام الرحلات الدولية العابرة للسماء الإيرانية.

وحسب البيان ؛ سيتمّ استئناف العمليات الجوية في مطارات البلاد تدريجيًا، بناءً على الجاهزية الفنية والتشغيلية للقطاعين العسكري والمدني، لتوفير خدمات نقل الركاب للمواطنين.