نائب محافظ جنوب سيناء تبحث تحديات الرعاية الصحية وتوجه بحلول عاجلة لتحسين الخدمة

ناقشت الدكتورة إيناس سمير، نائب محافظ جنوب سيناء، مع قيادات القطاع الصحي بالمحافظة أبرز التحديات التي تواجه المواطنين أثناء تلقي الخدمات الطبية، وذلك خلال مشاركتها في المجلس التنفيذي الربع سنوي الذي نظمه فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور محمد عبد الهادي، مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بجنوب سيناء .

وذلك بحضور الدكتور هاني العزبي، نائب مدير فرع الهيئة، والدكتور محمد عبد الحي ، رئيس فرع في الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بجنوب سيناء والدكتور محمود عابدين، مدير إدارة المنتفعين والعلاقات العامة بالتأمين الصحي، والدكتورة بسنت الدالي، مدير إدارة رضاء المنتفعين بفرع الهيئة العامة للرقابة الصحية ، إلى جانب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بجنوب سيناء ، ومديري المديريات المختلفة، وقيادات فرع الهيئة.

واستعرض الحضور التحديات التي تواجه المنظومة الصحية على مستوى مدن المحافظة، وفي مقدمتها مديونية اشتراكات التأمين الصحي الشامل، التي تُحتسب على المواطنين منذ بدء تطبيق المنظومة، حتى في حال عدم تلقي الخدمة، فضلًا عن مشكلات المغتربين، وتعقيدات الإجراءات، خاصة فيما يتعلق بصرف الأدوية لمرضى الأمراض المزمنة.

وأكد الدكتور محمد عبد الهادي مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية أن الهيئة تستهدف، في المقام الأول، خدمة المواطنين من خلال تقديم خدمات صحية على أعلى مستوى، عبر توفير الكوادر الطبية في مختلف التخصصات، ودعم المنشآت بالإمكانات والأجهزة اللازمة، إلى جانب تبسيط الإجراءات، لا سيما في المناطق الأكثر احتياجًا. وأوضح أن الاجتماع يأتي لعرض التحديات بشكل واضح، والخروج بتوصيات عملية قابلة للتنفيذ تسهم في تطوير مستوى الخدمات.

من جانبها، شددت نائب المحافظ على أهمية المتابعة المستمرة والتنسيق مع القيادات الصحية لرصد المشكلات التي تواجه المواطنين والعمل على حلها، مطالبة بوضع خطوات تنفيذية واضحة للتغلب على التحديات، بما يضمن الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية.

كما وجهت بضرورة رفع وعي المنتفعين بآليات منظومة التأمين الصحي الشامل، من خلال تنظيم ندوات توعوية، وتكثيف نشر المعلومات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إلى جانب إعداد تصور متكامل لشكاوى المواطنين ومقترحات حلها بشكل عاجل.

وفي السياق ذاته، أوضح الدكتور محمد عبد الحي مدير فرع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية أن انضمام أي منشأة صحية إلى منظومة التأمين الصحي الشامل يتطلب استيفاء معايير محددة، لضمان تقديم خدمات لائقة، مشيرًا إلى تنفيذ نحو 45 ألف استبيان لقياس رضاء المنتفعين ، والعمل على حل 95% من الشكاوى، خاصة تلك المتعلقة بالمغتربين.

بدوره، كشف الدكتور محمود عابدين أن نسبة الاشتراك في منظومة التأمين الصحي الشامل بجنوب سيناء بلغت 134%، نتيجة إقبال عدد كبير من المغتربين، لا سيما العاملين في القطاع السياحي، على الاشتراك بالمنظومة. وأضاف أن الهيئة منحت فترة سماح لسداد المديونيات المتراكمة منذ بدء التطبيق في 1 يناير 2024، لحين صدور تشريع ينظم آليات السداد بدءًا من تاريخ الاشتراك.



