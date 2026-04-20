أخبار الوادي الجديد| تدشين مبادرة الحصاد الذهبي في بلاط.. وتوريد 26 ألف طن قمح وحصاد 55 ألف فدان

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من أهمها: تدشين مبادرة "الحصاد الذهبي" بمركز بلاط بالوادي الجديد.

أعلنت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد عن تدشين مبادرة "الحصاد الذهبي" بمركز بلاط، بالتعاون مع القطاع الخاص في شراكة مصرية–صينية، وذلك لتوفير أحدث معدات الحصاد للمزارعين بالمركز بتخفيضات تصل إلى 20%، بما يسهم في تقليل تكلفة الحصاد وتسريع وتيرة العمل، والحفاظ على جودة المحصول.

ومن جانبها، أعربت محافظ الوادي الجديد عن تقديرها لهذا التعاون المثمر وهذه المبادرة غير المسبوقة دعمًا لمزارعي المحافظة، وتعزيزًا لجهود الدولة في تحقيق الأمن الغذائي، ورفع كفاءة منظومة الإنتاج الزراعي، مشيرةً إلى الاتفاق مع الشركة على تعميم المبادرة لتشمل كافة مراكز المحافظة؛ لتوسيع نطاق الاستفادة لكافة مزارعي المحافظة.

ياتي ذلك في إطار توجيهات السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، بدعم المبادرات الجادة التي تستهدف تخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وبالتزامن مع بدء موسم حصاد القمح وجهود الدولة لتعظيم الإنتاجية من المحاصيل الاستراتيجية.

توريد 26 ألف طن قمح بالوادي الجديد وحصاد 55 ألف فدان

أعلن الدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، استمرار حصاد وتوريد القمح للعام الجاري 2026، مؤكدًا أنه تم الانتهاء من حصاد نحو 55 ألف فدان من إجمالي مساحة 412706 فدان قمح على مستوى المحافظة.

توريد نحو 26 ألف و415 طنًا

وقال إن الكميات التي تم توريدها حتى اليوم الأحد بلغت نحو 26 ألفًا و415 طنًا، وذلك بصوامع الخارجة وشرق العوينات، بجانب توريد كميات لشركات المطاحن داخل وخارج المحافظة ومحطة التقاوي والبنك الزراعي.

وأشار المرسي إلى المتابعة اليومية والتنسيق الكامل بين مديرية الزراعة والتموين لحل أي مشكلات وتسهيل عملية التوريد، والتنسيق مع الجمعية الزراعية المركزية التي تقوم بالتنسيق مع التعاون الزراعي والجمعيات الزراعية المحلية لتجميع القمح من المزارعين وتوريده إلى صوامع الخارجة مساهمةً منهم في التيسير على المزارعين، مؤكدًا متابعة تسليم كافة المبالغ المالية للمزارعين والموردين.

إصابة 4 معلمين خلال توجههم إلى عملهم بإحدى مدارس الوادي الجديد

شهد مركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، حادثًا مروريًا أسفر عن إصابة 4 معلمين إثر انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الواصل بين قريتي غرب الموهوب وأبو منقار.

تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا بوصول مصابين إلى مستشفى الداخلة العام نتيجة حادث مروري، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

أسفر الحادث عن إصابة أيمن عبد الله كامل (42 عامًا)، وأيمن محمد أحمد (38 عامًا)، وإيهاب عرفات عبد الله هلال (31 عامًا)، وحنفي محمود سنوسي مبارز (45 عامًا)، وجميعهم مقيمون بمركز الداخلة.

تم نقل المصابين إلى مستشفى الداخلة العام لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، فيما تم إخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث.