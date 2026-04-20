رامي صبري يدعو بالشفاء لـ هاني شاكر

شارك الفنان رامي صبري جمهوره منشوراً دعا فيه بالشفاء العاجل للفنان هاني شاكر .

وكتب رامي صبري عبر صفحته الرسمية على "إنستجرام"، قائلاً: "تمنياتنا ودعواتنا بالشفاء العاجل لأمير الغناء العربي هاني شاكر”.

أثارت أنباء متداولة خلال الفترة الأخيرة حول تدهور الحالة الصحية للفنان هاني شاكر، حالة من القلق بين جمهوره، بعد ما تردد عن وجوده داخل العناية المركزة بإحدى مستشفيات باريس.

الحالة الصحية للفنان

وفي هذا السياق، أكد نقيب المهن الموسيقية مصطفى كامل، أن النقابة تتابع عن كثب الحالة الصحية للفنان، مشددًا على أهمية دعم الجمهور له بالدعاء في هذه المرحلة.

الدعاء والدعم المعنوي

وقال مصطفى كامل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل ببرنامج «تفاصيل» المذاع عبر قناة صدى البلد 2، إنه لا يرغب في الخوض في تفاصيل طبية دقيقة، مؤكدًا أن الحالة تتطلب الدعاء والدعم المعنوي.