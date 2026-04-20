بسبب قرار تمكين.. القبض على سيدة حاولت تسميم كلب بالغربية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تعليق مدعوم بمقطعى فيديو بأحد الحسابات الشخصية تضررت خلاله القائمة على النشر من سيدة لقيامها بمحاولة تسميم "كلب حراسة لديها" من خلال إلقاء طعام مُسمم له أثناء عدم تواجدها بالمسكن بالغربية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 14 الجارى تقدمت لسرايا نيابة السنطة القائمة على النشر (مقيمة بدائرة مركز شرطة السنطة) بشكوى تضررت خلالها من قيام (طليقة شقيقها - مقيمة بذات الدائرة) بتسميم الكلب الخاص بها "مرخص" أثناء تواجدها بالعمل عن طريق إلقاء طعام خلف باب المنزل وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

وبتاريخ 17/ الجارى أمكن ضبط المشكو فـى حقها وبسؤالها إعترفت بإرتكاب الواقعة -دون قيامها بوضع سم بالطعام- بقصد إستئناس الكلب لكى تتمكن من التردد على المنزل لصدور قرار بتمكينها من شقة الزوجية الكائنة بذات المنزل.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

