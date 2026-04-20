محافظ الغربية يفتح بابه للمواطنين ويحول الشكاوى إلى قرارات فورية وحلول عاجلة على أرض الواقع

واصل اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، عقد لقاءه الدوري بالمواطنين داخل مكتبه، حيث استمع إلى عدد من الشكاوى والمطالب الخدمية والإنسانية المقدمة من أبناء المحافظة، وذلك بحضور المهندس حسام الدين عبده، نائب المحافظ، ورؤساء المراكز والمدن، إلى جانب ممثلي الجهات التنفيذية والمديريات الخدمية، في إطار حرص المحافظة على التعامل المباشر مع المواطنين ووضع حلول فورية وفعّالة لمشكلاتهم.

توجيهات محافظ الغربية

وخلال اللقاء، وجّه المحافظ بسرعة فحص الشكاوى المقدمة من المواطنين على أرض الواقع، والتعامل معها بشكل عاجل وفقًا للأطر القانونية والإدارية، مع اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة دون تأخير، مؤكدًا أن الجهاز التنفيذي بالمحافظة يعمل بروح الفريق الواحد من أجل تحسين مستوى الخدمات وتحقيق الاستجابة السريعة لاحتياجات المواطنين في مختلف القطاعات.

تحرك تنفيذي

وأكد اللواء دكتور علاء عبد المعطي أن التواصل المباشر مع المواطنين يمثل أولوية قصوى في منظومة العمل داخل محافظة الغربية، مشددًا على أن مكتبه مفتوح دائمًا لاستقبال الشكاوى والمقترحات، وأنه لن يتم السماح بتراكم أي مشكلات تمس حياة المواطن اليومية، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بالارتقاء بجودة الخدمات وتحقيق رضا المواطن في المقام الأول.