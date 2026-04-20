عينات بها سم فئران.. سحب عبوات أطعمة أطفال من دول أوروبية

سحبت بعض الدول في وسط أوروبا طعاما للأطفال من المتاجر اليوم الاثنين، عقب اكتشاف تلوث بعض برطمانات الأطعمة الخاصة بإحدى الشركات بسم الفئران.

وطالبت وزيرة الصحة النمساوية أولياء الأمور والحضانات ومراكز الرعاية النهارية بتوخي أقصى درجات الحذر لدى إطعام الأطفال.

واستدعت الشركة بعض من برطماناتها بسبب ثبوت تلوث عينات في النمسا وسلوفاكيا والتشيك بسم فئران.

وتعتقد السلطات بحدوث تلاعب في برطمانات أغذية الأطفال بالجزر والبطاطس، المخصصة للأطفال البالغين من العمر 5 أشهر، التي تزن 190 جراما ويتم بيعها في متاجر سبار في النمسا.

وقد تم تسجيل إيجابية أول عينة أمس الأول السبت.

وقالت السلطات النمساوية اليوم الاثنين إنها تبحث عن برطمان ثان ربما يكون ملوثا.