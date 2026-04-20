حملة قومية لتحصين الماشية ضد الجلد العقدي وجدري الأغنام بالغربية

واصل اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، متابعته الدقيقة لأعمال الحملة القومية لتحصين الماشية ضد مرض الجلد العقدي في الأبقار وجدري الأغنام، مؤكدًا أن إجمالي عدد الحيوانات التي تم تحصينها حتى الآن بلغ 185,283 حيوانًا، بنسبة تغطية وصلت إلى 103٪، في إنجاز يعكس قوة الأداء الميداني لفرق العمل وحرص المحافظة على حماية الثروة الحيوانية وتعزيز منظومة الأمن الغذائي.

وأوضح المحافظ أن فرق مديرية الطب البيطري تواصل انتشارها المكثف داخل جميع قرى ومراكز المحافظة، لتنفيذ أعمال التحصين على أرض الواقع، إلى جانب تقديم خدمات بيطرية وإرشادية للمربين، بما يضمن رفع الوعي بأهمية الالتزام ببرامج التحصين الدوري وتطبيق إجراءات الأمان الحيوي داخل المزارع، وهو ما يسهم بشكل مباشر في الحد من انتشار الأمراض الوبائية ودعم استقرار الإنتاج الحيواني.

وأشار اللواء دكتور علاء عبدالمعطي إلى أن أعمال الحملة لا تقتصر على التحصين فقط، بل تمتد لتشمل الترقيم والتسجيل والتقصي النشط، فضلًا عن المرور الميداني على صغار المربين في مختلف المناطق، بما يعزز من مستوى المتابعة والرقابة ويقلل من أي خسائر اقتصادية محتملة قد تنتج عن الأمراض، مؤكدًا استمرار المتابعة اليومية لكافة مراحل التنفيذ لضمان الحفاظ على أعلى معدلات التغطية وتحقيق المستهدفات.

ودعا محافظ الغربية جميع المربين وأصحاب المزارع إلى استمرار التعاون الكامل مع الفرق البيطرية، والإسراع في الاستجابة لأعمال التحصين خلال فترة الحملة، حفاظًا على الثروة الحيوانية داخل المحافظة، ودعمًا لجهود الدولة في تطوير قطاع الإنتاج الحيواني وتعزيز قدرته على تحقيق الاكتفاء الذاتي وتحقيق الأمن الغذائي المستدام.