قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عمرو أديب : إيران ضربت الإمارات بصواريخ أكتر من اللي اتوجّهت ضد إسرائيل
بركلات الترجيح.. ريال مدريد يتوّج بطلا لدوري أبطال أوروبا للشباب
في سن الـ 18 عامًا.. لامين يامال يتوّج بجائزة جديدة
السكة الحديد تعلن مواعيد تشغيل قطارات العربات المطوّرة تحيا مصر
هشام الحلبي: تصعيد بحري أمريكي إيراني يهدد مفاوضات إسلام آباد
محدش يركب وسيلة المواصلات دي | بيان عاجل من النقل للمواطنين
بعد قرار الحكومة.. موعد إجازة عيد تحرير سيناء 2026
تحميل ملف قنوات نايل سات 2026 للرسيفر بخطوات سهلة وآمنة
نادية مصطفي تواسي زوجه هاني شاكر :أعلم إن الإختبار صعب و لكن أعرف قوتك
صن داونز في ورطة بسبب ملعب مباراة نهائي دوري الأبطال
محامي ضياء العوضي : نعمل الآن على معرفة السبب الحقيقي للوفاة
تحذير عاجل من تسونامي جديد بعد زلزال اليابان اليوم.. ماذا سيحدث؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

صناعة طاقة الرياح العالمية تسجل نموا قياسيا خلال 2025 وآسيا فى الصدارة

 سجلت صناعة طاقة الرياح العالمية مستوى قياسيًا جديدًا في 2025، بعد تركيب قدرات جديدة بلغت 165 جيجاواط، بزيادة 40% مقارنة بالعام السابق، وفقًا لتقرير الرياح العالمي 2026 الصادر عن المجلس العالمي لطاقة الرياح.
ودفعت هذه الزيادة إجمالي القدرات التراكمية العالمية إلى 1299 جيجاواط موزعة على 138 دولة، فيما جرى تركيب 28,395 توربين رياح في 57 دولة خلال العام الماضي، في مؤشر على تسارع دور القطاع كأحد ركائز التحول في منظومة الطاقة العالمية.
وتصدرت منطقة آسيا والمحيط الهادئ الإضافات الجديدة بقدرة بلغت 131 جيجاواط، ما يعادل 80% من الإجمالي العالمي، بقيادة الصين والهند اللتين أضافتا معًا أكثر من 126 جيجاواط. واستحوذت الصين وحدها على 120.5 جيجاواط، بينما ضاعفت الهند تقريبًا إضافاتها السنوية إلى مستوى قياسي بلغ 6.3 جيجاواط.
وقال بن باكويل الرئيس التنفيذي للمجلس العالمي لطاقة الرياح، إن الزيادة الحادة في التركيبات العالمية وضعت معيارًا جديدًا لقطاع يتسارع استجابة للطلب المتنامي على طاقة متجددة محلية ومنخفضة الكلفة وأكثر مرونة. وأضاف أن ارتفاع أسعار النفط والغاز والاضطرابات في الإمدادات العالمية عززا قدرة طاقة الرياح على التوسع السريع والمنافسة مع بدائل أخرى، من الفحم إلى الطاقة النووية.
وشكلت أكبر خمسة أسواق للإضافات الجديدة، وهي الصين والولايات المتحدة والهند وألمانيا والبرازيل، نحو 86% من القدرات المضافة في 2025، كما مثلت 75% من إجمالي القدرات المركبة عالميًا. وسجلت 14 دولة إضافات تجاوزت جيجاواط واحدًا، من بينها تركيا والسعودية إلى جانب الولايات المتحدة وألمانيا وإسبانيا والمملكة المتحدة وأستراليا وتشيلي وفنلندا.
وعلى مستوى التقنيات، بلغت إضافات طاقة الرياح البرية مستوى قياسيًا عند 155.3 جيجاواط بزيادة 42% على أساس سنوي، فيما أضافت الرياح البحرية 9.3 جيجاواط بزيادة 16%، لترتفع القدرة البحرية التراكمية عالميًا إلى 92.3 جيجاواط، مقتربة من حاجز 100 جيجاواط.
وفي أوروبا، تجاوزت القدرة المركبة الإجمالية لطاقة الرياح مستوى 300 جيجاواط، بعد إضافة 19.1 جيجاواط جديدة بزيادة 16% عن العام السابق، بدعم من نمو قوي في ألمانيا وتركيا. أما دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرون فأضافت 15.1 جيجاواط، بزيادة 17%، لكنها ما زالت دون المتوسط السنوي المطلوب لتحقيق أهداف الطاقة والمناخ لعام 2030.
كما شهدت الولايات المتحدة انتعاشًا ملحوظًا، إذ ارتفعت إضافات الرياح البرية بنحو 7 جيجاواط، بما يمثل تعافيًا سنويًا نسبته 71% بعد أربع سنوات من التراجع. وفي المقابل، سجلت أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي تراجعًا نسبيًا في الإضافات السنوية، مع تباطؤ في البرازيل بسبب ضعف الطلب على الكهرباء وارتفاع معدلات خفض الأحمال.
وفي إفريقيا والشرق الأوسط، تحقق عام قياسي جديد بدعم من تجدد النمو في جنوب أفريقيا والتوسع غير المسبوق في السعودية، حيث سجل مشروع رياح الدوادمي بقدرة 1500 ميجاواط رقمًا قياسيًا عالميًا كأقل مشروع رياح كلفة عند 1.338 دولار لكل كيلوواط/ساعة، بحسب التقرير.
ويتوقع المجلس العالمي لطاقة الرياح إضافة 969 جيجاواط جديدة بين 2026 و2030، بمتوسط سنوي يبلغ 194 جيجاواط ومعدل نمو سنوي مركب عند 5.2%. كما يُرجح أن تتجاوز القدرة العالمية لطاقة الرياح مستوى 2 تيراواط بحلول 2029، بعد ست سنوات فقط من تجاوز حاجز 1 تيراواط في 2023.
لكن التقرير حذر من أن النمو العالمي لا يزال غير متوازن، وأن العالم ليس على المسار الصحيح لمضاعفة الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول 2030، مشيرًا إلى أن التعقيدات البيروقراطية وبطء تطوير شبكات الكهرباء ما زالت تعرقل تنفيذ كثير من المشروعات الجاهزة للاستثمار.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة عيد العمال 2026

موعد إجازة عيد العمال 2026.. هل يتم ترحيلها بدلًا من الجمعة؟

الأرصاد

فصل التقلبات الجوية.. الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة تبدأ الساعة 4 فجرًا

البانيه

سعر البانيه يفاجئ المستهلكين اليوم الإثنين 20 أبريل 2026

سعر الذهب

600 جنيه تراجعاً عن القمة.. مفاجأة في سعر الذهب وعيار 21 الآن

التوقيت الصيفي 2026

قدم ساعتك 60 دقيقة إلى 1 صباحا.. موعد التوقيت الصيفي 2026 رسميًا

وزير التربية والتعليم

10 قرارات عاجلة من التعليم بشأن امتحانات الترم الثاني 2026 بالمدارس

إمام عاشور

بـ آية قرآنية.. إمام عاشور يثير الجدل عبر انستجرام

ما حكم ارتداء المرأة للنقاب

ما حكم ارتداء المرأة للنقاب؟.. الإفتاء توضح آراء العلماء فيه

ترشيحاتنا

طريقة عمل البسبوسة

سر المحلات.. طريقة عمل البسبوسة المرملة

حالات اسقاط الضريبة العقارية

حالات معفية رسمياً.. متى تسقط الضريبة العقارية؟

موعد تطبيق التوقيت الصيفي في مصر

تقديم الساعة 60 دقيقة.. موعد تطبيق التوقيت الصيفي رسمياً

بالصور

ضياء العوضي وحقيقة نظام الطيبات .. هل يعالج أخطر الأمراض

ضياء العوضي
ضياء العوضي
ضياء العوضي

مع غزو الذباب .. كيف تمنعه من دخول منزلك بدون وصفات ولا مبيدات

الذباب
الذباب
الذباب

غزو الذباب يضرب القاهرة .. اللاصق القاتل يخلصك منه نهائيا ويشل حركته

لاصق الذباب
لاصق الذباب
لاصق الذباب

من أعلى الأصوات.. فرح الزاهد تعرض تجربة إنسانية في مهرجان أسوان

فرح الزاهد
فرح الزاهد
فرح الزاهد

فيديو

ابنة علي الحجار

بيطلب تبرعات على رقمي.. ابنة علي الحجار تحذر من انتحال شخصيتها

شبيه أفيخاي أدرعي

أمه طردته والناس بتخاف منه.. شبيه أفيخاي أدرعي يرعب المواطنين في لبنان

أغنية سطلانة Malcolm in the Middle

أغنية سطلانة تتصدر التريند بعد ظهورها في مسلسل أميركي

خطف رضيعة الحسين

5000 كاميرا و13 وسيلة هروب.. كشف لغز خــطـ.ـف رضيعة الحسين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب : مصر العظيمة .. قوة التوازن وصوت الحكمة في زمن الأزمات العالمية

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: هرمز.. المضيق الحائر بين الفتح والإغلاق

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الإقامة المنفردة للنساء

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: علام

المزيد