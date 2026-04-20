الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
برلمان

المصريين الأحرار: مصر والإمارات في خندقٍ واحد لمواجهة الإرهاب وصون السيادة

حزب المصريين الأحرار
حزب المصريين الأحرار
حسن رضوان

يتابع حزب المصريين الأحرار ببالغ القلق والاستنكار ما كُشف عنه من مخططٍ إرهابيٍ آثم استهدف أمن واستقرار دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، في محاولة يائسة للنيل من تماسكها الوطني وزعزعة أمنها الداخلي.

وإذ يُدين حزب المصريين الأحرار ، هذا العمل الإجرامي بأشد العبارات، فإنه يؤكد أن الإرهاب — مهما تنوعت صوره وتبدلت أدواته — يظل نهجًا مرفوضًا ومعزولًا عن قيم الشعوب وإرادتها، ومحكومًا عليه بالفشل أمام تماسك الدول وقوة مؤسساتها.

ويُشيد الحزب بالجهود الحاسمة التي تبذلها الأجهزة الأمنية في دولة الإمارات، وما أظهرته من كفاءة ويقظة في إحباط هذا المخطط وكشف تفاصيله، بما يعكس جاهزية الدولة وقدرتها على حماية أمنها وصون استقرارها، ويعزز من حالة الثقة في قوة مؤسساتها.

ويُعلن حزب المصريين الأحرار تضامنه الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة، قيادةً وشعبًا، في مواجهة كل ما يستهدف أمنها أو يمس سيادتها، مؤكدًا أن استقرار الدول العربية ركيزة أساسية للأمن الإقليمي.

كما يُجدد الحزب موقفه الثابت برفض كافة أشكال الإرهاب والتطرف، وفي مقدمتها جماعة الإخوان المحظورة، التي ارتبط تاريخها بمحاولات بث الفوضى وتقويض استقرار الدول عبر استغلال الشعارات وتزييف الوعي.

ويؤكد الحزب أن أمن دولة الإمارات هو امتداد مباشر للأمن القومي المصري، وأن وحدة الصف العربي تمثل خط الدفاع الأول في مواجهة التحديات الراهنة، وأن معركة مواجهة الإرهاب تتجاوز الحدود الجغرافية، لتبقى معركة وعي وإرادة ومصير مشترك.

