بعد بدء التطبيق.. كيف تتفادى الحرمان من الدعم والمنع من السفر بسبب النفقة؟

عبد الرحمن سرحان

بدأت الجهات الحكومية بالفعل في تنفيذ قرار وزارة العدل الخاص بتعليق عدد من الخدمات الحكومية عن الممتنعين عن سداد النفقة، في إطار منظومة أوسع تستهدف تعزيز تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالح المستحقين، ومنع التهرب من الالتزامات المالية المقررة بحكم القانون، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية وبنك ناصر الاجتماعي.

ويأتي هذا التحرك بالتوازي مع إجراءات قانونية مشددة تهدف إلى إلزام المحكوم عليهم بسداد متجمدات النفقة، بما يشمل تعليق الخدمات، وتقييد بعض الامتيازات الحكومية، وصولًا إلى اتخاذ إجراءات أكثر حدة مثل المنع من السفر ووضع الأسماء على قوائم ترقب الوصول.

تعليق الخدمات الحكومية كأداة تنفيذ

نص القرار على أنه في حال صدور حكم نهائي ضد الممتنع عن سداد النفقة، تقوم الجهات الحكومية المختصة بتعليق تقديم بعض الخدمات له عند طلبها، خصوصًا تلك المرتبطة بنشاطه المهني، حتى يقوم بسداد ما عليه من دين نفقة لصالح صاحب الحكم أو بنك ناصر الاجتماعي.

ولا يتم رفع تعليق الخدمات إلا بعد تقديم شهادة تفيد براءة الذمة من المديونية، على أن يتولى بنك ناصر الاجتماعي إخطار الجهات المعنية بأسماء المدينين الذين لم يسددوا النفقة، وكذلك من قاموا بالسداد، بما يضمن تحديث قواعد البيانات بشكل دوري.

ويترتب على صدور حكم بالإدانة تعليق استفادة المحكوم عليه من بعض الخدمات الحكومية المرتبطة بنشاطه، سواء في الجهات الحكومية أو الهيئات العامة أو وحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، بالإضافة إلى الجهات التي تقدم خدمات مرافق عامة، ويستمر هذا التعليق حتى سداد كامل المستحقات.

عقوبة الامتناع عن سداد النفقة وفق القانون

وشدد القانون رقم 6 لسنة 2020 العقوبات الخاصة بالامتناع عن سداد النفقة، حيث تنص المادة 293 من قانون العقوبات على أن كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة للزوجة أو الأقارب أو الأصهار أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن، وامتنع عن الدفع رغم قدرته المالية لمدة ثلاثة أشهر بعد التنبيه عليه، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، أو بغرامة لا تتجاوز 500 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ولا تُحرك الدعوى إلا بناءً على شكوى من صاحب الحق، مع إمكانية التصالح في أي مرحلة من مراحل الدعوى، وهو ما يؤدي إلى انقضاء الدعوى الجنائية ووقف تنفيذ العقوبة في حال التصالح.

كما يجوز في حال تكرار الجريمة بعد حكم سابق توقيع عقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنة، بما يعكس تشديد المشرع على حماية حقوق الأسرة وضمان تنفيذ الأحكام.

التصالح وسداد المستحقات

أجاز القانون للمجني عليه أو وكيله القانوني أو ورثته أو بنك ناصر الاجتماعي، طلب إثبات التصالح مع المحكوم عليه أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة في أي مرحلة من مراحل الدعوى.

ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، كما يمكن وقف تنفيذ العقوبة في حال حدوث التصالح أثناء تنفيذ الحكم، حتى لو كان الحكم نهائيًا.

وفي حال قيام المحكوم عليه بسداد المبالغ المستحقة عبر بنك ناصر الاجتماعي، يتعين عليه تقديم ما يفيد التصالح وسداد المديونية لرفع الإجراءات المقيدة بحقه، بما في ذلك تعليق الخدمات.

كما يسقط تنفيذ العقوبة في حال سداد كامل المستحقات أو تقديم كفيل مقبول لصاحب الحق، وفق ما يجيزه القانون.

المنع من السفر وترقب الوصول

وفي إطار متصل، أعلنت النيابة العامة عن قرار جديد يقضي بإدراج المحكوم عليهم بأحكام جنائية نهائية واجبة النفاذ في قضايا الامتناع عن سداد النفقة، على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول.

وجاء القرار تنفيذًا لتوجيهات النائب العام، في إطار تعزيز آليات تنفيذ الأحكام القضائية وصون حقوق المستحقين، وخاصة الزوجات والأبناء، باعتبارها من الحقوق التي كفلها القانون وأحاطها بضمانات خاصة.

النفقة سداد النفقة عقوبة النفقة الممتنعين عن النفقة عقوبة الامتناع عن سداد النفقة

إجازة عيد العمال 2026

موعد إجازة عيد العمال 2026.. هل يتم ترحيلها بدلًا من الجمعة؟

الأرصاد

فصل التقلبات الجوية.. الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة تبدأ الساعة 4 فجرًا

البانيه

سعر البانيه يفاجئ المستهلكين اليوم الإثنين 20 أبريل 2026

سعر الذهب

600 جنيه تراجعاً عن القمة.. مفاجأة في سعر الذهب وعيار 21 الآن

التوقيت الصيفي 2026

قدم ساعتك 60 دقيقة إلى 1 صباحا.. موعد التوقيت الصيفي 2026 رسميًا

وزير التربية والتعليم

10 قرارات عاجلة من التعليم بشأن امتحانات الترم الثاني 2026 بالمدارس

إمام عاشور

بـ آية قرآنية.. إمام عاشور يثير الجدل عبر انستجرام

ما حكم ارتداء المرأة للنقاب

ما حكم ارتداء المرأة للنقاب؟.. الإفتاء توضح آراء العلماء فيه

لكزس سوبر كار

لكزس سوبر كار.. زلزال تويوتا الجديد في عالم السيارات الخارقة لعام 2026

ليلى علوي وسلاف فواخرجي وحنان مطاوع

أبرزهم ليلى علوي وحنان مطاوع .. نجوم الفن يتألقون على ريد كاربت الدورة العاشرة من مهرجان أسوان

ضياء العوضي

ضياء العوضي وحقيقة نظام الطيبات .. هل يعالج أخطر الأمراض

ابنة علي الحجار

بيطلب تبرعات على رقمي.. ابنة علي الحجار تحذر من انتحال شخصيتها

شبيه أفيخاي أدرعي

أمه طردته والناس بتخاف منه.. شبيه أفيخاي أدرعي يرعب المواطنين في لبنان

أغنية سطلانة Malcolm in the Middle

أغنية سطلانة تتصدر التريند بعد ظهورها في مسلسل أميركي

خطف رضيعة الحسين

5000 كاميرا و13 وسيلة هروب.. كشف لغز خــطـ.ـف رضيعة الحسين

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب : مصر العظيمة .. قوة التوازن وصوت الحكمة في زمن الأزمات العالمية

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: هرمز.. المضيق الحائر بين الفتح والإغلاق

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الإقامة المنفردة للنساء

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: علام

