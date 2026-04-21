ترامب: دمرنا بشكل كامل وشامل مواقع الغبار النووي في إيران
وزارة النقل: حملات توعية لطلاب المدارس لتعزيز الاستخدام الآمن للسكك الحديدية
ألمانيا تستدعي سفير روسيا احتجاجا على تهديدات ضد أهداف داخل أراضيها
الرئيس السيسي يستقبل رئيس جمهورية فنلندا.. اليوم
رحلة صعبة مع المرض.. تفاصيل 9 أشهر من المعاناة عاشتها حياة الفهد
هل ارتفعت أسعار الأسمدة؟ الزراعة تحسم الجدل وتوضح الحقيقة
أسعار ومواصفات إم جي HS موديل 2026 في السعودية
الزمالك يترقب قرار الكاف.. مقترح لإقامة مواجهة اتحاد العاصمة بدون جمهور
إصابة 4 حالات باختناق.. تفاصيل حريق لنش سياحي على الشاطئ في الغردقة
فعل من الكبائر يقع فيه كثيرون.. علي جمعة يحذر: يستوجب أشد العذاب
بعد رحيلها.. أسرار في حياة سيدة الشاشة الخليجية حياة الفهد
شبانة: بعد كل هذا التاريخ والإنجازات.. هل تزايدون على الخطيب الآن؟
فن وثقافة

إنسانية وتمرد.. فيلم أسد يجمع إسلام مبارك ومصطفى شحاتة مجددًا

أوركيد سامي

يشهد فيلم "أسد" تعاونًا فنيًا جديدًا يجمع بين الفنانة إسلام مبارك والفنان مصطفى شحاتة، في ثاني لقاء يجمعهما بعد تجربة "ستموت في العشرين" التي لاقت إشادة نقدية، ليعود الثنائي هذه المرة ضمن عمل سينمائي يحمل أبعادًا إنسانية عميقة وصراعًا دراميًا محتدمًا.

في "أسد"، لا تقتصر العلاقة بين شخصيتي "وردة" و"عوض" على مجرد التواجد داخل نفس العالم، بل تتشكل بينهما مساحة إنسانية معقدة، تقف فيها "وردة"، التي تقدمها إسلام مبارك، كحائط حماية هش، تخفي خلف صلابتها تاريخًا من الألم والصبر، وتجد في رعايتها للبطل محاولة أخيرة للتمسك بما تبقى من إنسانيتها داخل واقع قاسٍ.

على الجانب الآخر، يأتي "عوض"، الذي يجسده مصطفى شحاتة، كصوت لا يعرف المهادنة، شاب تشكّل وعيه وسط القهر، لكنه يرفض أن يكون امتدادًا له، فيتحول حضوره إلى شرارة دائمة للاشتباك مع هذا العالم. وبين حذر "وردة" واندفاع "عوض"، تتصاعد ديناميكية درامية تكشف عن صراع داخلي بين النجاة والخلاص، الصمت والمواجهة.

وتدور أحداث الفيلم في مصر خلال القرن التاسع عشر، حيث يروي "أسد" قصة عبد متمرد يدخل في صراع مع أسياده بعد نشوب قصة حب ممنوعة، لتتحول رحلته إلى ثورة ضد واقع العبودية، في إطار درامي ملحمي يمزج بين الصراع الإنساني والأسئلة الوجودية حول الحرية والمصير.

ويُعد هذا التعاون الثاني بين إسلام مبارك ومصطفى شحاتة امتدادًا لكيمياء فنية خاصة بينهما، حيث سبق أن التقيا في فيلم "ستموت في العشرين" و تناول صراع الإنسان مع الإيمان والمصير داخل قرية نيلية، في تجربة اتسمت بطابع إنساني وشاعري.

ويشارك في بطولة فيلم أسد نخبة من النجوم، من بينهم محمد رمضان ورزان جمال وكامل الباشا، إلى جانب ظهور خاص لكل من ماجد الكدواني وأحمد داش.
 

ويقف خلف الكاميرا فريق عمل متميز، حيث الفيلم من تأليف محمد دياب وشيرين دياب وخالد دياب، بموسيقى تصويرية للمؤلف هشام نزيه، وإدارة تصوير أحمد البشاري، ومونتاج أحمد حافظ، وتصميم أزياء ريم العدل، وديكور أحمد فايز.

ومن المتوقع أن يقدم "أسد" تجربة سينمائية مختلفة، تجمع بين الحكاية الملحمية والطرح الإنساني العميق، ليطرح تساؤلات حول الحرية، والاختيار، والثمن الذي يدفعه الإنسان في سبيل كرامته.

الأرصاد

فصل التقلبات الجوية.. الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة تبدأ الساعة 4 فجرًا

هانى شاكر

حقيقة وفاة هاني شاكر | نقابة الموسيقيين تحسم الجدل .. خاص

التوقيت الصيفي 2026

قدم ساعتك 60 دقيقة إلى 1 صباحا.. موعد التوقيت الصيفي 2026 رسميًا

موعد إجازة عيد تحرير سيناء 2026

بعد قرار الحكومة.. موعد إجازة عيد تحرير سيناء 2026

وزير التربية والتعليم

10 قرارات عاجلة من التعليم بشأن امتحانات الترم الثاني 2026 بالمدارس

معاشات مايو 2026

موعد صرف معاشات مايو 2026 ومفاجأة في نسبة الزيادة السنوية

هاني شاكر

الأعمار بيد الله | عمرو أديب يرد على الأخبار المتداولة بـ وفاة هاني شاكر

النجم هاني شاكر

الوضع حرج | تطورات الحالة الصحية لـ هاني شاكر .. خاص

موعد وقفة عرفات 2026 وعيد الأضحى في مصر رسميًا

موعد وقفة عرفات 2026 وعيد الأضحى في مصر رسميًا

زين الدين زيدان

عقول بملايين الدولارات.. أغنى المدربين في كرة القدم

الهواتف البسيطة

نمو مفاجئ في سوق الهواتف البسيطة على حساب السمارت فون .. ما السر؟

بالصور

أسعار نيسان جوك موديل 2021 المستعملة في مصر

نيسان جوك موديل 2021
نيسان جوك موديل 2021
نيسان جوك موديل 2021

للمشاوير الخفيفة.. عربية سيدان بـ 30 ألف جنيه

فيات 128 موديل 1980
فيات 128 موديل 1980
فيات 128 موديل 1980

أميرة سيد مكاوي : والدي اتعالج بالخطأ ما تسبب في فقده البصر

أميرة سيد مكاوي
أميرة سيد مكاوي
أميرة سيد مكاوي

أرخص 5 سيارات كروس أوفر موديل 2026 بمصر

سيارات كروس أوفر
سيارات كروس أوفر
سيارات كروس أوفر

فيديو

ضياء العوضي

اختفى أيام ثم عثر عليه جثـ.ة | ماذا حدث لـ ضياء العوضي؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب : مصر العظيمة .. قوة التوازن وصوت الحكمة في زمن الأزمات العالمية

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: هرمز.. المضيق الحائر بين الفتح والإغلاق

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الإقامة المنفردة للنساء

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: علام

المزيد