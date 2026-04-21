محافظ الغربية يوجه بغلق وتشميع 10 منشآت مخالفة للمواعيد الجديدة

تمكنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الغربية من غلق وتشميع 10 منشآت مخالفة لمواعيد الغلق الجديدة والمقررة رسميا على مستوى مراكز ومدن المحافظة، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

توجيهات محافظ الغربية

كان اللواء دكتور علاء عبد المعطى، محافظ الغربية، أكد استمرار الحملات والمتابعة بمراكز ومدن المحافظة، لرصد المخالفين لمواعيد الغلق الجديدة للمحلات والورش ومنشآت الأنشطة المختلفة المقررة من مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية.

تحرك تنفيذي عاجل

وشدد المحافظ على تفعيل الإجراءات القانونية والغرامات المالية ضد المخالفين، لضمان ردعهم وعدم تكرار ذات المخالفة فى وقت لاحق.