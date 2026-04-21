برشلونة يقترب من حسم صفقة باستوني.. اتفاق مبدئي وترحيب من المدافع الإيطالي

تواصل إدارة برشلونة تحركاتها في سوق الانتقالات الصيفية، مع تركيز واضح على تدعيم الخط الخلفي، حيث برز اسم المدافع الإيطالي أليساندرو باستوني كأحد أبرز الأهداف المطروحة.

ويسعى النادي الكتالوني إلى تعزيز مركز قلب الدفاع إلى جانب تدعيم الخط الهجومي، ضمن خطة إعادة التوازن للفريق قبل انطلاق الموسم الجديد.

ويأتي اهتمام برشلونة ببستوني في ظل قناعة المدير الفني هانز فليك بقدرات اللاعب، خاصة على مستوى القوة الدفاعية والتفوق في الكرات الهوائية.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة موندو ديبورتيفو، فقد توصل برشلونة إلى تفاهم مبدئي مع اللاعب بشأن عقد يمتد حتى عام 2031، في خطوة تعكس جدية النادي في حسم الصفقة.

وأبدى باستوني ترحيبًا كبيرًا بفكرة الانتقال إلى “كامب نو”، حيث أظهر مرونة في الجوانب المالية، مع استعداده لتعديل شروط عقده بما يتناسب مع الوضع الاقتصادي للنادي.

كما أشارت التقارير إلى أن المدافع الإيطالي مستعد للعب دور مباشر في تسهيل المفاوضات، من خلال التواصل مع إدارة إنتر ميلان، في انتظار الضوء الأخضر النهائي من الجهاز الفني لإتمام الصفقة بشكل رسمي.