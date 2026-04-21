مجلس النواب يستقبل وفدًا طلابيًا من كلية الحقوق بالجامعة الألمانية بالقاهرة.. صور

في إطار حرص مجلس النواب على نشر الثقافة البرلمانية بين الطلاب والشباب، استقبل مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، وفداً طلابياً من كلية الحقوق والدراسات القانونية بالجامعة الألمانية بالقاهرة، للتعرّف عن قرب على الدور المنوط بمجلس النواب وآلية المناقشات به.

حضر الطلاب جانباً من الجلسة العامة من شرفات قاعة المجلس، استمعوا خلالها لبيان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمام المجلس، بشأن الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الحكومة لمواجهة تعديات الأزمة الاقتصادية العالمية.

كما تم تنظيم جولة تفقدية للوفد الطلابي داخل أروقة المجلس استمعوا خلالها لشرح عن تاريخ الحياة النيابية في مصر، وآليات صياغة القوانين، وكيفية ممارسة العمل النيابي بشكل عملي، بما يسهم في تحويل المادة النظرية إلى تجربة تعليمية واقعية تثري فهمهم وتدعم مهاراتهم الفكرية، وذلك في إطار رفع مستوى وعي الشباب والطلاب بواقع العملية التشريعية والحياة السياسية في مصر.