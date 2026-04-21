تغليظ العقوبات على المزورين.. مذيعة دولة التلاوة تتقدم بتعديلات على قانون حماية الملكية الفكرية

تقدمت النائبة آية عبد الرحمن، عضو لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، بمشروع قانون بتوقيع 60 عضوًا من مجلس النواب، أي بما يتجاوز عشر أعضاء المجلس، لتعديل بعض أحكام القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية، وذلك في إطار مواجهة ظاهرة تزوير الكتب ودعم صناعة النشر في مصر، والحفاظ على الاقتصاد الثقافي المصري.

وأوضحت أن مشروع القانون يستهدف تغليظ العقوبات على جرائم تزوير الكتب والاعتداء على حقوق الملكية الفكرية، بحيث تصل العقوبة إلى السجن، بالإضافة إلى غرامة مالية قد تصل إلى مليون جنيه، مع تشديد العقوبة في حالة تكرار الجريمة.

وأكدت أن التعديلات المقترحة تأتي لترسيخ سيادة القانون ودعم بيئة النشر والإبداع في مصر، بما يسهم في حماية حقوق المؤلفين ودور النشر، والحد من الممارسات غير القانونية التي تضر بالصناعة الثقافية.



