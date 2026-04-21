حسام حسن : المنتخب تجاوز التوقعات بمشاركته في كأس الأمم الإفريقية

أكد حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، أن المنتخب نجح في تجاوز التوقعات خلال مشاركته في بطولة كأس الأمم الإفريقية، بعدما أنهى المنافسات في المركز الرابع.

وقال حسام حسن، خلال كلمته في اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن الكثيرين كانوا يتوقعون خروج المنتخب مبكرًا من البطولة التي أقيمت في المغرب، إلا أن اللاعبين تمكنوا من الاستمرار حتى الأدوار النهائية.

وأضاف: "كله كان متوقع إن المنتخب يرجع بدري، لكن الحمد لله رجعنا آخر يوم"، في إشارة إلى الوصول للمربع الذهبي والمنافسة على المراكز المتقدمة.

وأشار المدير الفني إلى أن الجهاز الفني عمل منذ البداية وفق رؤية واضحة تعتمد على دعم اللاعبين وبناء روح جماعية قوية، موضحًا أنه استلهم ذلك من توجيهات القيادة السياسية بضرورة الاعتماد على المواطن كعنصر أساسي في النجاح.