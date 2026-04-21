اقتصاد العالم على حافة اختبار تاريخي.. ديون قياسية وأزمات طاقة وغذاء تهدد الاستقرار العالمي

قال الخبير الاقتصادي بلال شعيب إن الاقتصاد العالمي يمر بمرحلة استثنائية شديدة التعقيد، تفوق في تداعياتها الأزمة المالية العالمية عام 2008، بل وتمتد آثارها لتصبح أكثر تشابكًا من أزمات تاريخية كبرى.

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" على قناة DMC، أن حجم الديون العالمية تجاوز 320 تريليون دولار، مشيرًا إلى أن سياسات التشديد النقدي التي اتبعتها البنوك المركزية في السنوات الأخيرة ساهمت في تفاقم الضغوط الاقتصادية، إذ تواجه هذه المؤسسات تحديًا صعبًا بين خفض أسعار الفائدة أو المخاطرة بخروج الاستثمارات.

وأضاف شعيب أن العالم يشهد أيضًا تصاعدًا في أزمة الطاقة، ما يتطلب تسريع التحول نحو مصادر الطاقة النظيفة، إلى جانب تزايد المخاوف بشأن الأمن الغذائي العالمي، في ظل تحذيرات من احتمالات نقص الغذاء وتأثيره على شريحة واسعة من سكان العالم.