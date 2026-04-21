رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

برلمانية : بيان الحكومة خارطة طريق .. ونراقب تحويل المستهدفات لواقع

النائبة يوستينا رامي

أكدت النائبة يوستينا رامي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ عن حزب الجبهة الوطنية وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن بيان رئيس الوزراء اليوم يعكس إدراكاً عميقاً لحجم "الارتباط العضوي" بين التحديات الجيوسياسية الإقليمية والواقع الاقتصادي المحلي، مشيدةً بقدرة الدولة على تأمين احتياطي نقدي تجاوز 52 مليار دولار والحفاظ على ثبات الدولة في قلب منطقة تتقاذفها الصراعات، مما يمنح الدبلوماسية المصرية "ظهيراً اقتصادياً" صلباً يعزز من ثقلها الدولي.


وأوضحت رامي أن وضع "المواطن" كأولوية في البيان عبر حزم الحماية الاجتماعية وزيادة الأجور، هو رسالة ذكية تؤكد أن السياسة الخارجية والقوة الشاملة للدولة تنطلق من استقرار الجبهة الداخلية، مشيرة إلى أن الدولة المصرية تبرهن في كل أزمة على انحيازها الكامل لمحدودي الدخل، ومحاولة امتصاص صدمات التضخم العالمي والاضطرابات الملاحية التي أثرت بشكل مباشر على تكاليف الاستيراد والطاقة عالمياً.


وشددت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على أن المرحلة الراهنة وما تتسم به من تعقيد تاريخي، تفرض علينا الانتقال من مرحلة "التخطيط" إلى "دقة التنفيذ على أرض الواقع"، مؤكدة أن مجلس الشيوخ سيمارس دوراً رقابياً فاعلاً لمتابعة تنفيذ مشروعات بناء الإنسان بجدول زمني صارم، لضمان أن يشعر المواطن في القرى والمدن بجدوى هذه السياسات في قطاعات الخدمة المباشرة كالصحة والتعليم، بعيداً عن أي بيروقراطية قد تعيق مكتسبات الإصلاح.


وشددت على أن عبور هذه الأمواج المتلاطمة يتطلب "تنسيقاً استراتيجياً" بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مشددة على أن الرقابة البرلمانية ستكون بمثابة البوصلة التي تضمن التزام الحكومة بتعهداتها في توطين الصناعة وجذب الاستثمارات، بما يحقق التنمية المستدامة ويصون كرامة المواطن المصري، ويحفظ لمصر ريادتها ومكانتها وسط عالم يعاد تشكيله من جديد.

فرح وزوجها

من الكوشة للنعش.. وفاة عروس داخل قاعة أفراح خلال حفل زفافها بالشرقية

الطقس في مصر

الأرصاد : عودة الأمطار خلال الطقس غدا .. وتحذيرات من نشاط الأتربة

فضل شاكر

الكشف عن حقيقة وفاة فضل شاكر فى السجن.. تفاصيل

حالة الطقس اليوم

استعدوا لهجمة صيفية حارة .. حالة الطفس لمدة 6 أيام مقبلة

بنك

الفيزا سحبتها الماكينة.. إيه الأسباب والحل إيه؟.. خدمات

مشغولات ذهبية

هبوط سريع الآن.. مفاجأة في أسعار الذهب بمصر

صورة موضوعية

متابعة علمية دقيقة لظهور عروس البحر بالغردقة.. وتأكيدات بحمايتها دون تدخل مباشر

اتحاد العاصمة

ضربة قوية لاتحاد العاصمة قبل مواجهة الزمالك في نهائي الكونفدرالية.. ماذا حدث؟

ترشيحاتنا

السيارات

خبير صناعة السيارات: ارتفاع الأسعار مستمر بسبب اضطراب الاقتصاد العالمي

ضياء العوضي

الجمعية المصرية للطب الوظيفى: ضياء العوضى كان يرفض أفكارا طبية لا تقبل النقاش

جمال رائف، المحلل السياسي

جمال رائف: تعيين سفير إسرائيلي في «أرض الصومال» جريمة دبلوماسية

بالصور

مادة كيميائية في الأدوات المنزلية ومستحضرات التجميل تسبب تشوهات للأجنة.. دراسة تحذر

مادة كيميائية في الادوات المنزلية ومستحضرات التجميل تهدد نمو الأجنة
مادة كيميائية في الادوات المنزلية ومستحضرات التجميل تهدد نمو الأجنة
مادة كيميائية في الادوات المنزلية ومستحضرات التجميل تهدد نمو الأجنة

منتشر في البيوت المصرية.. أقوى 3 طرق للتخلص من الذباب

الذباب
الذباب
الذباب

أيقونة المخرج ريدلي سكوت على ملصق مهرجان كان 79

مهرجان كان 79
مهرجان كان 79
مهرجان كان 79

عادات يومية شائعة تدمر وضعية الجسم.. تسبب آلام الرقبة والظهر

عادات يومية تدمر جسمك بصمت
عادات يومية تدمر جسمك بصمت
عادات يومية تدمر جسمك بصمت

فيديو

وفاة حياة الفهد

كواليس الأشهر الأخيرة.. وداعا حياة الفهد بعد رحلة فنية عامرة

الأهلي و روبرتو فيرمينو؟

هل يتعاقد الأهلي مع روبرتو فيرمينو؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاحتواء.. هل هو فطرة أنثى أم مسؤولية رجل؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الخصوصية في زمن العري الرقمي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب : مصر العظيمة .. قوة التوازن وصوت الحكمة في زمن الأزمات العالمية

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: هرمز.. المضيق الحائر بين الفتح والإغلاق

المزيد