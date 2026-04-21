"مشيرة فوزي": إنجي كيوان تقدم شخصية مركبة في "الفرنساوي" أمام عمرو يوسف

تترقب الفنانة إنجي كيوان عرض أحدث أعمالها الدرامية «الفرنساوي»، الذي يجمعها بالنجم عمرو يوسف، في تجربة تراهن من خلالها على تقديم أداء مختلف يثبت حضورها المتصاعد بقوة في الساحة الفنية خلال الفترة الأخيرة.

وتجسد إنجي كيوان خلال أحداث المسلسل شخصية «مشيرة فوزي»، وهي شخصية مركبة تحمل أبعادا كبيرة وتختلف بشكل واضح عن الأدوار التي قدمتها من قبل، سواء من حيث البناء الدرامي أو طبيعة العلاقات المتشابكة داخل سياق الأحداث، وهو ما يمنحها مساحة أوسع لإبراز قدراتها التمثيلية.



وينتمي مسلسل «الفرنساوي» إلى نوعية الأعمال ذات الإيقاع السريع، التي تعتمد على تصاعد الصراع الدرامي بشكل مكثف، ما يعزز من حالة التشويق ويضع أبطاله في اختبارات متلاحقة، في إطار مختلف يبتعد عن القوالب التقليدية.

ويأتي هذا العمل بعد النجاح الكبير الذي حققته إنجي كيوان خلال موسم دراما رمضان الماضي، من خلال مشاركتها في مسلسل «وننسى اللى كان»، إلى جانب النجمة ياسمين عبد العزيز، حيث لفتت الأنظار بأدائها، ما ساهم في تأكيد مكانتها كواحدة من النجمات الصاعدات بقوة.



وتواصل إنجي كيوان، من خلال خطواتها المدروسة، تثبيت حضورها الفني، معتمدة على تنوع اختياراتها وسعيها لتقديم أدوار تحمل تحديات جديدة، في مسار يبدو أنه يتجه بثبات نحو مزيد من التألق.

وحازت إنجي كيوان على لقب "شمس الدراما المصرية" عن جدارة، بعد أن أسرت الجمهور بحضورها الطاغي وطاقة فنية متجددة تنبع من صدق الأداء وتلقائيته، حيث لا تمر على الشاشة مرور العابرين، بل تترك أثرا دراميا مميزا، كما تمتلك قدرة نادرة على التماهي مع الشخصيات، فتصنع منها كيانات حقيقية تنطق بالإحساس والواقعية، ولا تكرر نفسها، بل ترفض الوقوف في منطقة آمنة، وتخوض كل تجربة جديدة بإصرار على التطور وتقديم وجه مختلف من موهبتها، لتؤكد أنها ليست مجرد وجه جميل، بل مشروع نجمة متكاملة من طراز خاص.