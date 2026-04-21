هتكون فين كمان شهر | حملة جديدة لصناع إذما .. وكريم فهمي وياسمينا العبد أول المتفاعلين

أطلق صناع فيلم أذما حملة جديدة بعنوان رسالة المستقبل تشمل حلم أو رغبة يمكن تحقيقها و العودة لها يوم عرض الفيلم مع توثيق ما نجح فيها، و كان أول المتفاعلين مع الحملة النجوم كريم فهمي، و ياسمينا العبد .



الحملة متاحة للجمهور يمكنهم تسجيل فيديو والاستماع له يوم العرض الخاص ، عبر الموقع Ezma-film.com.



تدور أحداث الفيلم حول عيسى الشواف، رجل في السادسة والثلاثين من عمره، تنقلب حياته عندما تصله هدية غامضة من نفسه في عمر الثامنة عشرة، لتعود معه ذكريات وأسئلة لم تُحسم. وخلال رحلته، تنضم إليه صديقة طفولته “سيرا”، لتبدأ رحلة ومغامرة مليئة بالمفاجآت .

الفيلم من بطولة أحمد داود، سلمى أبو ضيف، جيسيكا حسام الدين، وحمزة دياب، مع ظهور خاص لـ بسنت شوقي. ومن إنتاج هاني أسامة، بالتعاون مع The Producers وFilm Clinic وShofha Production، ومن إخراج محمد صادق. ومن المقرر طرح الفيلم في دور العرض المصرية خلال موسم عيد الأضحى، و١٨ يونيو في جميع الدول العربية.