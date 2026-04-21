محافظ الغربية يواصل متابعة أسواق “اليوم الواحد” بطنطا والمحلة وسمنود والسنطة وقطور

تابع اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، فعاليات أسواق “اليوم الواحد” التي تم تنظيمها بعدد من مراكز ومدن المحافظة شملت طنطا والمحلة الكبرى وسمنود والسنطة وقطور، والتي تطرح السلع الغذائية والاستهلاكية بتخفيضات تصل إلى 30% لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

توجيهات محافظ الغربية

وشهدت الأسواق إقبالًا كبيرًا من المواطنين على شراء احتياجاتهم من السلع الأساسية المتنوعة، والتي تضمنت البيض والزيت والسكر والأرز، إضافة إلى اللحوم والأسماك والمكرونة ومنتجات الألبان والخضروات والفواكه والعطارة، بمشاركة جهاز مستقبل مصر ومشروعات الخدمة الوطنية لضمان توافر السلع بجودة وأسعار مناسبة.

تحرك تنفيذي عاجل

وأكد المحافظ استمرار التوسع في إقامة هذه الأسواق بشكل دوري بجميع مراكز ومدن المحافظة، مع المتابعة الميدانية المستمرة لضمان انتظام العمل وتوافر السلع، بما يحقق الهدف الأساسي في توفير احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة وجودة مناسبة.