في زيارة مفاجئة .. محافظ الوادي الجديد تتابع سير العمل بالوحدة الصحية ببولاق

قامت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، اليوم، بجولة تفقّدية مفاجئة للوحدة الصحية بقرية بولاق بالخارجة، في إطار الجولات الميدانية المفاجئة للتأكد من مدى الانضباط الإداري والالتزام بتقديم الخدمات اللائقة للمواطنين.

حيثُ تفقّدت سير العمل مُوجهةً بسرعة توفير طبيب بالوحدة، وتشكيل لجنة من إدارة الحوكمة بالمحافظة ومديرية الشئون الصحية؛ لمتابعة الانضباط الإداري ومدى الالتزام بتقديم الخدمات الطبية للمواطنين.

مُشددةً على ضرورة المتابعة الدورية لتحقيق الانضباط وعدم التهاون في أي تقصير داخل المنشآت الصحية والطبية.