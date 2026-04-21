الموسيقار يحيى الموجي: والدي ترزي الألحان.. عائلتنا غنية موسيقيًا وليس ماديًا

أكد الموسيقار يحيى محمد الموجي، أن الفن في حياة عائلة الموجي موجود منذ زمن طويل منذ الأجداد وكانوا يعشقون الغناء والأغاني والموسيقى بداية من الجد الأكبر، موضحًا أنهم عائلة غنية موسيقيًا وليس ماديًا، منوهًا بأن القرار لم يكن سهل من البداية ولكن كان هناك إغراء للانتقال من كفر الشيخ إلى القاهرة.

ية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن والده الملحن الراحل محمد الموجي خريج زراعة وكان موظف حكومي "ناظر زراعي" وانتقل للعيش في القاهرة وكان مجازفة كبيرة، موضحًا أن والده تعلم العود سماعا، مؤكدًا أن والدته كانت تقول لوالده دائمًا أنها تتمنى أن تراه مثل "محمد عبدالوهاب".

وشدد يحيى الموجى على أن العلاقة بين والده والموسيقى علاقة غريبة وقدم كل ألوان الموسيقى والغناء، مضيفًا: "والدي عمل كل الألوان الموسيقية وشارك مع الكثير من المطربين، ولعب في كل مساحات الموسيقى، وشخصية المطرب وكلمات الأغنية هي التي كانت تجعله هكذا".

وتابع: "عبدالحليم حافظ قال لوالدي صوتك زي صوتي وهنا قرر والدي عدم الاستمرار كمطرب، بيسموا والدي ترزي الألحان والأصوات".