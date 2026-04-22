جامعة العاصمة تنظم المباراة النهائية وحفل ختام مسابقة العباقرة في موسمها الرابع

تنظم الإدارة العامة لرعاية الطلاب – إدارة الأسر والاتحادات الطلابية بجامعة العاصمة، المباراة النهائية وحفل ختام مسابقة “عباقرة جامعة العاصمة” في موسمها الرابع للعام الجامعي 2025 / 2026. كما سيتم تكريم الطلاب الحاصلين على المركز الثاني من جامعة العاصمة على مستوى الجامعات المصرية.



ويأتي ذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، والأستاذ الدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، الدكتور أحمد عليق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، حيث تُقام الفعاليات يوم الأربعاء الموافق 22 أبريل 2026، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا، بقاعة الأستاذ الدكتور حسن حسني بالجامعة،



وتعكس هذه الفعالية حرص الجامعة على دعم الأنشطة الطلابية، وتنمية مهارات التفكير والإبداع والمنافسة العلمية بين الطلاب، من خلال المسابقات الثقافية والعلمية التي تسهم في اكتشاف المواهب وصقل قدراتهم.



كما تهدف مسابقة “عباقرة جامعة العاصمة” إلى تعزيز روح التنافس الإيجابي بين طلاب الكليات المختلفة، وتنمية العمل الجماعي، وإتاحة الفرصة أمام الطلاب لإبراز قدراتهم العلمية والثقافية في بيئة محفزة وداعمة.



وتؤكد الجامعة استمرارها في تنظيم مثل هذه الفعاليات التي تسهم في بناء شخصية الطالب الجامعي، وتنمية مهاراته، بدعم اللواء محمد أبو شقة أمين الجامعة، الأستاذ هشام رفعت الأمين المساعد لشئون التعليم والطلاب ومن خلال الإدارة العامة لرعاية الطلاب تحت إشراف الأستاذة نشوة على المدير العام، د. رحمة فوزي منسق مشروع العباقرة بجامعة العاصمة، بما يتماشى مع رؤيتها في إعداد خريج متميز قادر على المنافسة والإبداع.