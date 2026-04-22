زراعة 140 شجرة مثمرة وزينة في زفتى بالغربية

أكد اللواء ضياء الدين زيدان رئيس مركز ومدينة زفتى بمحافظة الغربية ، غرس 140 شجرة مثمرة وزينة، في عدد من قرى المركز بجانب المدينة ، وذلك استمراراً لحملات التجميل والتشجير، والنهوض بالشكل الجمالي ، ومواجهة التغيرات المناخية.

توجيهات محافظ الغربية



وأوضح رئيس المدينة، أن تلك الأعمال تأتى في إطار أعمال المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، وجهود الدولة للتوسع في المساحات الخضراء بالتزامن مع المتغيرات المناخية.

تحرك تنفيذي عاجل



وكان اللواء دكتور علاء عبدالمعطى محافظ الغربية ، قد أشار إلى أن المبادرة الرئاسية تهدف الي مضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء ، وتحسين نوعية الهواء وخفض غازات الاحتباس الحراري، وتحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى من الأشجار وتحسين الصحة العامة للمواطنين.