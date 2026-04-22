الوزراء يوافق على تعاقد الصحة مع شركة عالمية متخصصة في تشغيل منظومة البلاغات الإسعافية
وزارة الأوقاف: الحفاظ على الأرض واجب ديني إنساني
الوزراء يوافق علي الإفراج عن بعض المسجونين بمناسبة عيد الأضحى
النواب يحسم موعد العمل بقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
هو في دكتور جامعي يرقص كدة؟!.. فيديو لحفل تخرج طلاب تجارة طنطا يثير غضب رواد السوشيال ميديا.. والجامعة تكشف الحقيقة: “تيك توكر” وليس أستاذا
الوزراء يوافق على الضوابط والمعايير الموحدة لحوكمة اختيار ممثلي الدولة وشركاتها
عرض فني غنائي لذوي القدرات الخاصة يُسعد جمهور الركاب بمحطة مترو جمال عبد الناصر | صور
وزير التخطيط للنواب: أعلم أن المواطن يسألكم عن موعد تراجع الأسعار
الهيئة القومية لسكك حديد مصر تعلن بدء العمل بالتوقيت الصيفي من الجمعة
كاف يهدد بسحب تنظيم أمم إفريقيا 2027 من كينيا وأوغندا وتنزانيا
مصدر مقرب من ترامب: الرئيس لن يستخدم القوة ضد إيران وسينهي الحرب
كريم حسن شحاتة: محمود الخطيب أسطورة لا تغيب عن الأهلي
مرأة ومنوعات

ما هو أفضل وقت لتناول أوميغا 3 ؟

نهى هجرس

يعد التوقيت أمراً مهماً لأن جسمك يعالج العناصر الغذائية بشكل مختلف اعتماداً على ساعتك البيولوجية، ووجود الطعام، وكيفية تنافس المكملات الغذائية المختلفة أو تعاونها

تعد أحماض أوميغا-3 الدهنية دهونًا أساسية تؤدي أدوارًا حيوية في وظائف الدماغ، فضلًا عن دورها في النمو والتطور الطبيعيين، وهي معروفة بقدرتها على تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب عن طريق خفض مستويات الدهون الثلاثية في الدم، وخفض ضغط الدم، وتقليل خطر عدم انتظام ضربات القلب، ومنع تكوّن لويحات الشرايين. إضافةً إلى ذلك، تُعدّ أحماض أوميغا-3 مهمة للحدّ من الالتهابات، وقد تُقلّل من خطر الإصابة بأمراض مزمنة مثل التهاب المفاصل.

إذا كنت تتناول مكملات أوميغا 3، فمن المهم أن تفهم متى يكون أفضل وقت لتناولها لتحقيق أقصى قدر من الامتصاص

ما هو أفضل وقت لتناول مكملات أوميغا 3؟

أحماض أوميغا-3 الدهنية قابلة للذوبان في الدهون؛ فهي تحتاج إلى دهون صحية لتحفيز إفراز الإنزيمات الهاضمة والعصارة الصفراوية، مما قد يزيد امتصاصها بنسبة تتراوح بين 200% و300%، لذا، يُعدّ تناول أوميغا-3 مع وجبة تحتوي على دهون غذائية هو الوقت الأمثل، بغض النظر عن وقت تناولها، يجد الكثيرون فائدة في تناول مكملات أوميغا-3 خلال وجبتي الإفطار أو الغداء، إذ يُساعد ذلك على تحسين الامتصاص وتقليل أي اضطرابات هضمية محتملة

أفضل الأطعمة التي يمكن تناولها مع أوميغا 3

لتحقيق أقصى استفادة بيولوجية، تأكد من أن وجبتك تحتوي على ما لا يقل عن 10-15 جرامًا من الدهون.

اختر البيض، أو الأفوكادو، أو المكسرات، أو البذور، أو الزبادي، أو الوجبات المطبوخة بزيت الزيتون.

ما يجب تجنبه: الوجبات الغنية بالألياف أو المكملات الغذائية التي تمنع امتصاص الدهون، والتي قد تتداخل مع امتصاص الأحماض الدهنية

المصدر ndtv

حفل طلاب طنطا

القصة الكاملة | تداعيات «فيديو الرقص» المُثير للجدل.. جامعة طنطا تكشف حقيقة وهوية «بطل الواقعة»

وزير التربية والتعليم

تحويل طلاب اللغات غير المسددين للمصروفات إلى "مدارس حكومية عربي"..قرار عاجل الآن

وضع المصحف في السيارة

هل يجوز وضع المصحف في السيارة للحفظ والتبرّك؟.. الإفتاء: احذره بحالتين

صورة أرشيفية

بعد إنتهاء الدراسة.. إلزام تلاميذ الإبتدائي"الضعاف" بالحضور في المدارس حتى نهاية أغسطس

دواجن وبيض

بعد ارتفاعها .. أسعار الدواجن اليوم الأربعاء في الأسواق

التمثال

العثور على تمثال أثري ضخم بموقع "تل فرعون" بالشرقية

تغيير الساعة للتوقيت الصيفي 2026

هل يستمر قرار الغلق لـ 11 مساءً؟ .. موعد تغيير الساعة للتوقيت الصيفي 2026

ترامب

بدون رئيسة المخابرات.. تفاصيل أخطر اجتماع بالبيت الأبيض قبل قرار ترامب الحاسم بشأن إيران

جانب من اللقاء

تعاون إعلامي مشترك.. ضياء رشوان يستقبل سفير الإمارات

نواف سلام يثمن دعم اليونسكو للبنان وتفعيل خطة الطوارىء

عمان تشارك في اجتماع عربي لبحث تداعيات الحرب الإيرانية

طرق مبتكرة تغيّر كل حاجة وتحوّل أكلاتك لوجبات مختلفة تمامًا

إطلالة كاجوال.. زوجة عماد متعب تخطف الانظار بظهورها

البيض مش بس مسلوق ومقلي.. 7 طرق مبتكرة لعمل البيض بوجبات مختلفة كل يوم

وزير الطيران: ندرس إنشاء مصنع لإنتاج وقود الطيران المستدام محليا

لغز واقعة بنها

علي صالح

علي صالح يكتب: هل غدرت الولايات المتحدة بدول الخليج؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاحتواء.. هل هو فطرة أنثى أم مسؤولية رجل؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الخصوصية في زمن العري الرقمي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب : مصر العظيمة .. قوة التوازن وصوت الحكمة في زمن الأزمات العالمية

