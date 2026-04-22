ما هو أفضل وقت لتناول أوميغا 3 ؟

يعد التوقيت أمراً مهماً لأن جسمك يعالج العناصر الغذائية بشكل مختلف اعتماداً على ساعتك البيولوجية، ووجود الطعام، وكيفية تنافس المكملات الغذائية المختلفة أو تعاونها

تعد أحماض أوميغا-3 الدهنية دهونًا أساسية تؤدي أدوارًا حيوية في وظائف الدماغ، فضلًا عن دورها في النمو والتطور الطبيعيين، وهي معروفة بقدرتها على تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب عن طريق خفض مستويات الدهون الثلاثية في الدم، وخفض ضغط الدم، وتقليل خطر عدم انتظام ضربات القلب، ومنع تكوّن لويحات الشرايين. إضافةً إلى ذلك، تُعدّ أحماض أوميغا-3 مهمة للحدّ من الالتهابات، وقد تُقلّل من خطر الإصابة بأمراض مزمنة مثل التهاب المفاصل.

إذا كنت تتناول مكملات أوميغا 3، فمن المهم أن تفهم متى يكون أفضل وقت لتناولها لتحقيق أقصى قدر من الامتصاص

ما هو أفضل وقت لتناول مكملات أوميغا 3؟

أحماض أوميغا-3 الدهنية قابلة للذوبان في الدهون؛ فهي تحتاج إلى دهون صحية لتحفيز إفراز الإنزيمات الهاضمة والعصارة الصفراوية، مما قد يزيد امتصاصها بنسبة تتراوح بين 200% و300%، لذا، يُعدّ تناول أوميغا-3 مع وجبة تحتوي على دهون غذائية هو الوقت الأمثل، بغض النظر عن وقت تناولها، يجد الكثيرون فائدة في تناول مكملات أوميغا-3 خلال وجبتي الإفطار أو الغداء، إذ يُساعد ذلك على تحسين الامتصاص وتقليل أي اضطرابات هضمية محتملة

أفضل الأطعمة التي يمكن تناولها مع أوميغا 3

لتحقيق أقصى استفادة بيولوجية، تأكد من أن وجبتك تحتوي على ما لا يقل عن 10-15 جرامًا من الدهون.

اختر البيض، أو الأفوكادو، أو المكسرات، أو البذور، أو الزبادي، أو الوجبات المطبوخة بزيت الزيتون.

ما يجب تجنبه: الوجبات الغنية بالألياف أو المكملات الغذائية التي تمنع امتصاص الدهون، والتي قد تتداخل مع امتصاص الأحماض الدهنية

