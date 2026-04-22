الرئيس الإماراتي يبحث مع العاهل المغربي عدداً من القضايا الإقليمية والدولية

بحث الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مع العاهل المغربي الملك محمد السادس ،العلاقات الأخوية الراسخة ومختلف جوانب التعاون خاصة في المسارات التنموية وسبل تطويرها إلى آفاق أرحب بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين ويعود بالخير والنماء على شعبيهما.

واستعرض الجانبان خلال اتصال هاتفي، اليوم الأربعاء، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"،عدداً من القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها الخطيرة على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي بجانب أمن الملاحة الدولية والاقتصاد العالمي وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

و أكد الجانبان حرصهما على مواصلة التشاور والتنسيق الأخوي وتعزيز التعاون والعمل المشترك بين البلدين في ظل التحديات التي تواجهها المنطقة.