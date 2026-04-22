طقس ربيعي مستقر في مصر مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة

تشهد مصر اليوم حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث تسود أجواء ربيعية معتدلة على معظم أنحاء الجمهورية، مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة.

أكد الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم هناك إستمرار في الأجواء الربيعية المستقرة تماما على كافة مناطق الجمهورية، مشيرا إلى أن القاهرة الكبري نهارا تسجل 27 و26 درجة مئوية، و32 على محافظات جنوب الصعيد.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن الأجواء اليوم من حارة إلى مائلة للحرارة على أغلب مناطق الجمهورية، وتميل للبرودة ليلا وتكون درجات الحرارة على القاهرة من 16 إلى 17 درجة مئوية.

وتابع أن هناك بعض سرعات الرياح التي تكون ما بين ال30 وال35 كم على الساعة على مناطق من القاهرة الكبري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، لافتا إلى أنه بداية من غدا الخميس هناك بداية إرتفاع تدريجي وطفيف على كافة مناطق الجمهورية، وتتجاوز درجات الحرارة إلى ال30 درجة مئوية.

وأشار إلى أن درجات الحرارة يومي الجمعة والسبت تصل إلى 31 و32 درجة مئوية نهارا، وتصل إلى 37 درجة علي محافظات جنوب الصعيد، وهي إرتفاعات طفيفة.

الطقس في القاهرة:

العظمى 27 درجة، الصغرى 17 درجة

الطقس في الإسكندرية:

العظمى 25 درجة، الصغرى 15 درجة

الطقس في مطروح:

العظمى 23 درجة، الصغرى 15 درجة

الطقس في سوهاج:

العظمى 31 درجة، الصغرى 16 درجة

الطقس في قنا:

العظمى 33 درجة، الصغرى 19 درجة

الطقس في أسوان:

العظمى 33 درجة، الصغرى 18 درجة.



