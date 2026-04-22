رئيس مجلس النواب يهنئ النائب أشرف حاتم بانتخابه عضوًا بلجنة الصحة بالاتحاد البرلماني الدولي

هنأ المستشار/ هشام بدوي رئيس مجلس النواب، في مستهل أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم، النائب الدكتور/ أشرف حاتم بمناسبة انتخابه عضوًا باللجنة المعنية بالصحة بالاتحاد البرلماني الدولي.

وفيما يلي نص هذه التهنئة:

الزميلات والزملاء أعضاء المجلس الموقرين،،،

بإسمكم جميعًا وبإسمي نتوجه بخالص التهنئة للسيد النائب الدكتور/ أشرف حاتم بمناسبة انتخابه من المجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي عضوًا باللجنة المعنية بالصحة داخل الاتحاد، وذلك خلال أعمال الجمعية العامة ١٥٢ للاتحاد البرلماني الدولي، والتي عُقدت في إسطنبول بالجمهورية التركية.

ويمثل فوز السيد النائب تجسيدًا حقيقيًا لما تحظى به الدبلوماسية البرلمانية المصرية من تقدير ومكانة مرموقة في المحافل البرلمانية الدولية والإقليمية.

نكرر التهنئة للنائب الموقر على هذا المنصب الدولي المرموق، ونتمى له كل التوفيق والسداد.

