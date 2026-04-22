القبض على شخصين بسبب خلافات الجيرة بكفر الشيخ

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر أحد الأشخاص من آخر لقيامه بممارسة أعمال البلطجة وتهديد والده بسلاح نارى بكفر الشيخ.

بالفحص أمكن تحديد الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (سائق "متواجد حالياً خارج البلاد")، وتبين وجود خلافات حول الجيرة بين طرف أول: (والد القائم على النشر)، وطرف ثان: (سائق "له معلومات جنائية") مقيمان بدائرة مركز شرطة الرياض بكفر الشيخ، وعدم صحة ما ورد بمقطع الفيديو من قيام الثانى بتهديد الأول بسلاح نارى.. وبإستدعاء الطرفين وسؤالهما أيدا ما سبق وتبادلا الإتهامات فيما بينهما.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.





