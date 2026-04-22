رئيس النواب يحيل بيان وزير التخطيط عن خطة التنمية لعام المالي 2026/2027 للشيوخ

قرر المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب ، إحالة بيان وزير التخطيط، عن خطة التنمية عن العام المالي 2026/2027، إلى مجلس الشيوخ.

وأكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الحكومة تضع حق المواطن على رأس أولوياتها.

وأشار إلى أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعامي 2026-2027 تحمل شعار "الإنسان أولًا" في التعليم والتدريب والصحة وحقوقه، وأن الدولة قطعت شوطًا طويلًا في هذا الملف.

وأوضح أن التوجيهات الرئاسية للحكومة بشأن الخطة شملت تحسين الوضع الاقتصادي وضمان أثر الجودة على حياة المواطنين، واعتبار المواطن أولوية، والاهتمام بجودة خدمات الصحة والتعليم، واستكمال تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وتحدث وزير التخطيط عن التداعيات الاقتصادية العالمية، مؤكدًا تأثيرها على عدم انتظام سلاسل الإمداد الغذائية وارتفاع أسعار الطاقة والكهرباء، مما سينعكس على زيادة أسعار السلع الأساسية، مع توقعات بارتفاع معدلات التضخم العالمي وتباطؤ حركة النمو في التجارة العالمية من 5.1% إلى 2.1%.

وأضاف أن الأزمة الحالية تفرض تحديات مهمة، لكنها تتيح في الوقت نفسه فرصًا في قطاعي التصدير الزراعي والسياحي.