أخبار العالم

البرازيل أول دولة في نصف الكرة الأرضية الغربي تدرج الطب الصيني في مستشفياتها الحكومية

"بريكس": البرازيل أول دولة في نصف الكرة الأرضية الغربي تدرج الطب الصيني في مستشفياتها الحكومية
أ ش أ

ذكرت شبكة تلفزيون "بريكس" الدولية اليوم الأربعاء أن البرازيل سجلت سبقا تاريخيا بكونها أول دولة في نصف الكرة الأرضية الغربي تدرج الطب الصيني في مستشفياتها الحكومية.

وأضافت الشبكة الإخبارية أن البرازيل أدرجت بالفعل الطب الصيني التقليدي بصفة رسمية ضمن منظومة مستشفياتها الحكومية؛ حيث يوظف "مركز ساو باولو الطبي" تقنية الوخز بالإبر في كافة مستويات الرعاية الصحية، بدءا من الأولية وصولا إلى الحالات الطبية المعقدة.

وأشارت الشبكة الدولية إلى تصريحات رئيسة قسم الوخز بالإبر في المستشفى مارسيا يامامورا، توضيحها أن القسم يستقبل مرضى الحالات الطارئة، بالتوازي مع دوره كمركز رعاية تخصصية معترف به طبيا في البرازيل، فضلا عن تقديم جلسات علاجية للمرضى المقيمين الذين يعانون من حالات صحية حرجة.

ويستقبل قسم الطوارئ يوميا ما يتراوح بين 60 إلى 80 مريضا، يبحث أغلبهم عن حلول للآلام المزمنة وتخفيف النوبات الحادة، سعيا لتقليص الاعتماد على الأدوية الكيميائية وآثارها الجانبية.

ولفتت إلى أن مستشفى ساو باولو يستحوذ في الوقت الحالي على 10% من إجمالي هذا النمط من العلاج في البرازيل.

وبعيدا عن أروقة المستشفيات، يشهد الطب الصيني التقليدي رواجا واسعا عبر الفضاء الرقمي؛ حيث أشار أخصائي الطب الصيني بيتر ليو، إلى تصاعد الشغف الشعبي بالطب التكاملي في البرازيل. كما كشف أخصائي الوخز بالإبر كاي هون، أن محتواه التثقيفي على منصات التواصل الاجتماعي حقق انتشارا قياسيا ناهز 200 مليون مشاهدة خلال شهر واحد فقط.

ويؤكد هذا التوجه أن قطاع الرعاية الصحية بات يمثل، إلى جانب التبادل التجاري، أحد أقوى الجسور الحضارية والعلمية التي تعزز الشراكة الاستراتيجية بين الصين والبرازيل.

