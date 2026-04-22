رحلة رعب مع أوبر| سائق يحتجز سائحًا ويطالبه بالدفع بالدولار بدلًا من الجنيه.. فيديو
البيت الأبيض: قدرة إيران على بناء الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة تراجعت لسنوات
بحد أقصى 4 أفراد.. خطوات إضافة الزوجة والأبناء على التموين
شباب النواب تفتح ملف ممارسة ذوى الهمم للرياضة
النمسا تشيد بالإصلاحات الواسعة في المغرب بقيادة الملك محمد السادس
جيش الاحتلال: وقف إطلاق النار مع حزب الله هش.. وقد ينهار في أية لحظة
بعد خضوعه لعملية جراحية .. أول تعليق للفنان محمد التاجي من داخل المستشفى |خاص
تكاملًا مع الأزهر الشريف.. رئيس جامعة دمنهور يستقبل وفد وعظ البحير
من "حق المبيت" إلى "الاستزارة".. كيف أنصف قانون المسيحيين الجديد الطفل والأسرة؟
هل إكرامية عامل الدليفري تحتسب من الصدقة؟.. أمين الفتوى يجيب
منتخب الناشئين يواجه الجزائر وديًا استعدادًا لأمم أفريقيا
حياة كريمة: وصلنا لـ46 مليون مستفيد من مشروعات وبرامج المبادرة
فن وثقافة

فى عيد ميلادها.. سماح أنور ترد على مقولة مسترجلة وحبها الوحيد

سماح أنور
سماح أنور
أحمد إبراهيم

تحتفل الفنانة سماح أنور اليوم، الأربعاء، بعيد ميلادها، والتى قدمت العديد من الأعمال الفنية التى ستظل علامة فى تاريخ الفن المصرى.

 

مسيرة سماح أنور 

سماح أنور صنعت لنفسها تاريخا كبيرا فى السينما تحديدا، حيث برعت فى أداء الأعمال التى ربما لم يتطرق إليها أى ممثلة غيرها، حيث كانت حريصة على تقديم أفلام أكشن، وهو الأمر الذى كان غير مألوف وقتها، إلا أنها نجحت فى هذا الأمر واستطاعت ان تقدم للجمهور لون جديد ومختلف عن باقى الأفلام التى كان يقوم ببطولتها نجمات.

قدمت سماح أنور العديد من الأعمال السينمائية والمسرحية منذ بداية مشوارها الفنى عام 1980، واستطاعت تحقيق الشهرة من خلال دورها فى هذه الأعمال، واشتهرت بأدوار الحركة فى السينما المصرية، ومن أشهر أفلامها ـحالة تلبس، بنت مشاغبة جدا".

كما مثلت على المسرح والتلفزيون، ومن أعمالها التلفزيونية “ذئاب الجبل، الحساب، ونيس وأيامه”، ومن أعمالها المسرحية “راقصة قطاع عام، أولاد الشوارع”.

تصريحات سماح أنور

وقد أطلقت سماح أنور العديد من التصريحات النارية التى أثارت بسببها الجدل، ولعل من أبرزها:

أهلي مفرقوش بيني وبين أخويا جابولي موتسيكل، وأنا كمان عشان نروح بيه المدرسة.

نجحت في علاقات الصداقة مع الرجل، وفشلت فيها كحبيبة بسبب اختياراتي الخاطئة.

أنوثة الست بتتفهم غلط والناس بتتعامل معاها غلط، وشفت ده كتير في الوسط الفني.

أنا مستمتعة لوحدي وأنا في سن مش بتاع حب، وبعدين أنا مش مستعدة أتمكيج وألبس جزمة بكعب وأنزل ونسهر عشان واحد طب وشغلي وبكون عايزة أنام.

الحياة العاطفية مش أولولية طول عمري لأني بقع في الحب وبتكون زي الحادثة.

عمري ما قلت عايزة أتجوز وبدور على حد، وممكن تحصل بدون ترتيب، وحبيت مرة واحدة في حياتي ومكنتش لطيفة والست لما بتحب بتقع على وشها ودا بيطفش الرجالة، وأنا مش بعرف أتقل وأتحكم وبقعد باصه للتليفون مستنياه يتصل بيا، وبالتالي اقتنعت إني لا أصلح للعلاقات العاطفية.

أنا مبدخنش سجاير مصرى، وأكتر ناس بتدي نصائح مبيعملوش بيها وكدابين، وأنا مع التدخين ولكن بشرط ميكونش فيه ضرر كبير على الشخص"، مضيفة أن المجتمع منغلق انغلاق غير مسبوق لذلك لا يتقبلون فكرة التدخين.

كل لما أشرب المياه بتعب، علشان كده بقيت أشرب مشروبات غازية زيرو سكر، ونسكافيه، وقهوة، وكل الخضراوات، والفواكه اللي فيها مياه، وبقالى 17 سنة مبشربش مياه خالص، وأنا مبشربش مياه في مصر لأن كلها ليها طعم ولون حتى المياه المعدنية ليها طعم ولون".

مسترجلة يعني إيه بحلق دقني الصبح!! تفسير الكلمة نفسها أنا مش فهماه، أنا مفيش دور عملته بيمثلني لغاية دلوقتي خالص ومش هعمل كده، أنا بحب الاختلاف مع إني كسولة ولكن عندي أحلام وأفكار".

وزير التربية والتعليم

تحويل طلاب اللغات غير المسددين للمصروفات إلى "مدارس حكومية عربي"..قرار عاجل الآن

التمثال

العثور على تمثال أثري ضخم بموقع "تل فرعون" بالشرقية

تغيير الساعة للتوقيت الصيفي 2026

هل يستمر قرار الغلق لـ 11 مساءً؟ .. موعد تغيير الساعة للتوقيت الصيفي 2026

هاني شاكر

ادعوا له.. تطورات جديدة بشأن حالة الفنان هاني شاكر.. فيديو

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه في 17 بنكا بختام تعاملات اليوم

زيزو

قنبلة زيزو تهز الزمالك.. 82 مليون في مهب الجدل وقرار مخفي يشعل الصراع .. اعرف القصة كاملة

وفاة مدرس في المنوفية

وفاة معلم شاب بأزمة قلبية تثير الحزن في المنوفية

مجلس الوزراء

الوزراء يوافق على مشروع قانون الأسرة للمصريين المسيحيين

جانب من لقاء وزير الخارجية المغربي وبياتي مينل ريزينغر

النمسا تؤكد دعمها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 بشأن الصحراء

أرشيفية

مسؤول باكستاني: تلقينا إشارات إيجابية من إيران بشأن استئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة

العكلوك خلال مصافحته الرئيس الفنلندي

رسالة عربية حاسمة لفنلندا: الاعتراف بدولة فلسطين حق لا يقبل التأجيل

الأسباب الشائعة لظهور خطوط الشعيرات الدموية

بي إم دبليو الفئة السابعة 2027 الفيس ليفت.. رفاهية أكثر بلمسة مستقبلية

سلاح سرى لصحتك.. تعرف على فوائد لحم الحمام

تضامن الشرقية تقيم معرضا لتوزيع ملابس جديدة بالمجان في قرى الحسينية

وائل الغول

وائل الغول يكتب: من الجولان إلى الباشان.. هل بدأ "الاستيطان المقنع" في سوريا؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمسي

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: بدائل دول الخليج لإنقاذ اقتصادهم بعيدا عن مضيق هرمز

علي صالح

علي صالح يكتب: هل غدرت الولايات المتحدة بدول الخليج؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاحتواء.. هل هو فطرة أنثى أم مسؤولية رجل؟

المزيد