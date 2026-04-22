باسم سمره لـ هاني شاكر:ربنا يعطيك الصحة و ترجع لنا بألف سلامة

شارك الفنان باسم سمرة، جمهوره الدعاء للفنان هاني شاكر، بعد تعرّضه لأزمة صحية.

وكتب باسم سمرة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام: ربنا يعطيك الصحة أستاذ هاني شاكر ويا رب ترجعلنا بألف سلامة.

وأكد ياسر قنطوش، محامي الفنان هاني شاكر، أن هاني شاكر يحتاج إلى الدعاء من جمهوره، لتجاوز المحنة الصحية التي يتعرّض لها.

وقال “قنطوش”، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “يحدث في مصر”، عبر فضائية “ام بي سي مصر”، أن أسرة الفنان هاني شاكر مستاءة من شائعة وفاته، مؤكدًا أنه لا بد من تحري صحة الأخبار قبل نشرها.

وتابع ، نهيب بالجميع تحري الدقة وعدم نشر أو تداول أي أخبار كاذبة تتعلق بالحالة الصحية للفنان الكبير هاني شاكر، فمثل هذه الأفعال تمثل جريمة يعاقب عليها القانون.