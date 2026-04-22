خيري بشارة: عصام عمر موهبة لافتة ويصلح لبطولة “كابوريا” بروح جديدة

أشاد المخرج الكبير خيري بشارة بموهبة الفنان الشاب عصام عمر، مؤكدًا أنه يمتلك قدرات تمثيلية مميزة تؤهله لتقديم أدوار مركبة وصعبة، مشيرًا إلى أنه يراه مناسبًا لتجسيد شخصية فيلم “كابوريا” الذي قدمه الراحل أحمد زكي، ولكن برؤية جديدة تناسب الجيل الحالي.

وخلال لقاء عبر تطبيق “زووم” من الولايات المتحدة مع برنامج “اليوم هنا القاهرة” على قناة مودرن، عبّر بشارة عن سعادته بتكريمه في مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، وإطلاق اسمه على المسابقة المستحدثة للفيلم المصري، معتبرًا ذلك تقديرًا مهمًا لمسيرته الفنية.

وأكد أن حماسه للمشاركة في المهرجان يعود إلى القائمين عليه، واصفًا إياهم بأنهم “مجموعة من الشباب المجتهدين الذين يقدمون تجربة محترمة قائمة على أسس سليمة”، وهو ما يمنح المهرجان طابعًا خاصًا ومختلفًا.

كما أثنى بشارة على عدد من المخرجين الشباب، مشددًا على أهمية دعم المواهب الجديدة في صناعة السينما، باعتبارها الركيزة الأساسية لتجديد الدماء واستمرار تطور الفن.