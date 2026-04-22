موعد عرض فيلم GOAT بصوت نور النبوي

تستقبل دور العرض السينمائية في مصر والدول العربية، ابتداء من غد الخميس 23 أبريل، أحدث أفلام الأنيميشن العالمية “GOAT”، في تجربة ترفيهية مميزة تجمع بين الكوميديا والإلهام، وذلك بالنسخة العربية المدبلجة باللهجة المصرية.

ويقدم الفيلم مغامرة شيقة تدور حول ماعز صغير يمتلك حلما كبيرا، حيث يسعى ليصبح بطلا في لعبة “Roarball”، متحديا صغر حجمه وقواعد اللعبة الصارمة، في حكاية تحمل رسائل ملهمة عن الإصرار والثقة بالنفس والسعي لتحقيق الأحلام رغم التحديات.

مشاركة نور النبوي

ويؤدي الفنان نور النبوي صوت بطل الفيلم “عزام”، في أولى تجاربه البارزة في عالم الدبلجة، إلى جانب مجموعة من النجوم المشاركين في النسخة العربية، من بينهم تامر فرج، هشام الشاذلي، عابد عناني، يارا عزمي، أمل عبد الله، وحمدي عباس، بينما تتولى آية حمزة مهمة الإخراج الصوتي.

وكانت شركة Sony Pictures Animation قد طرحت الإعلان الرسمي للفيلم بنسخته العربية، والذي حظي بتفاعل واسع فور إطلاقه، متصدرا محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي في مصر وعدد من الدول العربية.

كما شارك نور النبوي متابعيه التريلر عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، معبرا عن حماسه للفيلم، وكتب قائلا: “من وأنا صغير وأنا عايز ألعب في دوري المفرمة مع أخطر الوحوش في أخطر الملاعب، ومش بس ألعب.. عايز أبقى ملك على ولاد زماني”.

ويأتي فيلم “GOAT” من صناع فيلم Spider-Man: Into the Spider-Verse.