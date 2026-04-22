افتتاح فعاليات المؤتمر الدولي العاشر للعلوم الإشعاعية بمرسى علم

شهدت مدينة مرسى علم افتتاح فعاليات المؤتمر الدولي العاشر للعلوم الإشعاعية وتطبيقاتها، وذلك في إطار توجيهات الدكتور وليد البرقي محافظ البحر الأحمر، وتحت رعاية الدكتور عمرو الحاج علي رئيس هيئة الطاقة الذرية المصرية.

وحضر الافتتاح طارق الجمال سكرتير مدينة مرسى علم نائبًا عن محافظ البحر الأحمر، حيث نقل تحيات المحافظ للحضور، مؤكدًا دعم المحافظة الكامل لمثل هذه الفعاليات العلمية التي تسهم في تعزيز البحث العلمي وتبادل الخبرات.

كما أعرب الجمال عن سعادته باستضافة المدينة لهذا الحدث الدولي، مشيرًا إلى أهمية دور المؤتمرات العلمية في دعم خطط التنمية، خاصة في المجالات الحيوية المرتبطة بالتكنولوجيا والطاقة.

وشهد المؤتمر حضور نخبة من المتخصصين، من بينهم الدكتور هداية الله محمود سالم، مؤسس ورئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للعلوم الإشعاعية وتطبيقاتها، والدكتور زكريا مطر نائب رئيس مجلس الإدارة.

ويتناول المؤتمر أحدث الأبحاث والاتجاهات في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية وتطبيقاتها في مختلف مجالات علوم الحياة، كما يهدف إلى تبادل الخبرات ومناقشة أحدث الدراسات العلمية من خلال جلسات متخصصة بمشاركة باحثين من مختلف دول العالم.