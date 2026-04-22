كاف يدرس سحب تنظيم أمم إفريقيا 2027 من كينيا وأوغندا وتنزانيا

تتجه أنظار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" نحو إعادة تقييم ملف استضافة بطولة كأس الأمم الأفريقية 2027، في ظل تقارير تشير إلى احتمال سحب التنظيم من الدول الثلاث المضيفة: أوغندا وكينيا وتنزانيا، بسبب تأخر كبير في أعمال البنية التحتية.

ووفقًا لصحيفة "لوموند" الفرنسية، فإن البطولة التي كان مقررًا إقامتها بشكل مشترك بين الدول الثلاث، قد يتم نقلها إلى دولة أخرى، في مقدمتها جنوب أفريقيا، حال استمرار التأخير في تنفيذ مشروعات الملاعب والتجهيزات المطلوبة.

وكان "كاف" قد منح في 7 أبريل 2023 حق تنظيم النسخة المقبلة من البطولة لأول مرة لثلاث دول مجتمعة، في خطوة تاريخية، قبل أن تظهر تحديات تتعلق بسرعة تنفيذ المشروعات على أرض الواقع.