أسعار السيارات تواصل الصعود.. تأثير الأزمات العالمية وتوقعات بزيادات جديدة

تشهد أسواق السيارات حول العالم، ومنها السوق المصري، موجة متصاعدة من الزيادات السعرية التي تثير قلق المستهلكين وتضعهم أمام تحديات غير مسبوقة في اتخاذ قرار الشراء.

اضطرابات الاقتصاد العالمي

وفي ظل اضطرابات الاقتصاد العالمي وتراجع استقرار سلاسل الإمداد، باتت أسعار السيارات مرهونة بعوامل خارجية معقدة تتجاوز حدود العرض والطلب التقليدية.

استمرار الأزمات الدولية وارتفاع تكلفة الشحن

ومع استمرار الأزمات الدولية وارتفاع تكلفة الشحن وتذبذب أسعار العملات، تتجه التوقعات نحو مزيد من الضغوط على السوق. فهل يلوح في الأفق انفراجة قريبة، أم أن المستهلكين على موعد مع زيادات جديدة خلال الفترة المقبلة؟ هذا ما يكشفه خبراء القطاع.

الارتفاع في أسعار السيارات

من جانبه؛ كشف خبير في صناعة السيارات، عن استمرار الارتفاع الملحوظ في أسعار السيارات، مؤكدًا أن هذه الزيادة تأتي في ظل حالة من الاضطراب التي يشهدها الاقتصاد العالمي حاليًا.

وأوضح عسكر، خلال تصريحات تليفزيونية، أن العالم يمر بظروف غير مستقرة أثرت بشكل مباشر على حجم إنتاج السيارات، ما أدى إلى تراجع المعروض في الأسواق.

سلاسل الإمداد العالمية

وأشار إلى أن سلاسل الإمداد العالمية تعاني من ضعف واضح، إلى جانب وجود تحديات في حركة النقل البحري، وهو ما ساهم في زيادة التكلفة النهائية للسيارات.

كما لفت إلى أن ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه كان له دور كبير في تضاعف الأسعار داخل السوق المصري.

سوق السيارات في مصر

وأكد أن سوق السيارات في مصر له طبيعة خاصة تختلف عن غيره من الأسواق العالمية، مشيرًا إلى أن أي تحسن عالمي لن ينعكس سريعًا أو بشكل كبير على الأسعار محليًا.

الأوضاع الاقتصادية الحالية

واختتم تصريحاته بالتأكيد، أن استمرار الأوضاع الاقتصادية الحالية قد يدفع الأسعار إلى مزيد من الارتفاع خلال الفترة المقبلة، متوقعًا موجة جديدة من الزيادات إذا لم تتحسن الظروف العالمية بشكل ملموس.