كأس أمم إفريقيا 2027 مهددة بالنقل إلى جنوب إفريقيا

كشفت تقارير صحفية عن إمكانية نقل بطولة كأس الأمم الإفريقية 2027 إلى جنوب إفريقيا.

وعلى الرغم أن البطولة كانت مقررة في أوغندا وكينيا وتنزانيا خلال الفترة من 19 يونيو إلى 18 يوليو 2027، إلا أن هناك احتمالات قوية لنقلها خارج هذه الدول بسبب التأخر الكبير في تجهيز البنية التحتية، وفقا لصحيفة لا موند.

وأوضح تقرير حديث صادر بعد زيارة تفتيش من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كشف عن :

* وجود تأخيرات ملحوظة

* نواقص كبيرة في جاهزية الملاعب والمنشآت

الوضع في أوغندا تحديدًا مقلق، حيث أن أيًا من الملاعب التي تم تفقدها لا يفي حتى الآن بمعايير الفئة الرابعة (أعلى تصنيف لدى الكاف).

كل هذه التطورات تفتح الباب أمام سيناريو نقل البطولة، مع ظهور جنوب إفريقيا كخيار جاهز وقوي لاستضافة الحدث.