الوادي الجديد تشن حملات إزالة موسعة على تعديات بأراضي الدولة

نفذت محافظة الوادي الجديد، حملات إزالة واسترداد لأراضٍ تم التعدي عليها من أملاك الدولة بمركز الخارجة، وذلك ضمن توجيهات الدكتورة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد للتصدي لجميع أشكال التعديات.



وأكد اللواء ياسر كمال الدين، رئيس مركز الخارجة بالوادي الجديد، ضرورة التصدي الحاسم لكل أشكال التعديات على أراضي أملاك الدولة.

وكشف عن تنفيذ حملة مكبرة لرصد وإزالة المخالفات بنطاق المركز وقراه، من خلال لجنة من الوحدة المحلية والمرور الميداني المكثف لرصد التعديات، وتنفيذ قرارات إزالة فورية وتامة في المهد.

وأضاف أنه تم ترصد حالات تعدٍّ بقرية المنيرة وعلى الفور تم الدفع بمعدات الوحدة المحلية وتم إزالة التعديات على نفقة المتعدي وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة للتحقيق.