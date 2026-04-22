زراعة الوادي الجديد: توريد 60 ألفًا و729 طن قمح إلى صوامع المحافظة

أعلن الدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، أن الكميات التي تم توريدها من القمح حتى اليوم الأربعاء، بلغت نحو 60 ألفًا و729 طنا وذلك بصوامع الخارجة وشرق العوينات.

توريد 60 ألفًا و729 طن قمح إلى صوامع الوادي الجديد

وأكد توريد كميات إلى شِوَن شركات المطاحن داخل وخارج المحافظة ومحطة التقاوي والبنك الزراعي، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من حصاد نحو 70 ألف فدان من إجمالي مساحة 412.706 أفدنة قمح على مستوى المحافظة.

وأشار المرسي، إلى المتابعة اليومية والتنسيق الكامل بين مديرية الزراعة والتموين لحل أي مشكلات وتسهيل عملية التوريد، والتنسيق مع الجمعية الزراعية المركزية التي تنسق مع التعاون الزراعي والجمعيات الزراعية المحلية لتجميع القمح من المزارعين وتوريده إلى صوامع الخارجة مساهمة منهم في التيسير على المزارعين