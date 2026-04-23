النقل تعلن الوسائل الحديثة والمتاحة للدفع في شبكة خطوط المترو الثلاثة و LRT

أعلنت وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق عن توفير كافة الوسائل الحديثة والمتاحة للدفع في شبكة خطوط المترو الثلاثة والقطار الكهربائي الخفيف LRT، وذلك بهدف التيسير على المواطنين وتوفير الوقت والجهد خاصة في أوقات الذروة التي يتزايد فيها عدد الركاب.

وذلك في إطار الاهتمام الكبير من المواطنين على استخدام وسائل النقل الجماعي الأخضر المستدام صديق البيئة والتي تدعم سياسة الدولة في توفير شبكة متطورة ومتكاملة من وسائل المواصلات المختلفة، لضمان تلبية احتياجات كافة المواطنين وتحقيق رؤية مصر للمرحلة القادمة وتيسير حركة تنقل المواطنين.

وتوفر الهيئة بالخطوط الثلاثة لمترو الأنفاق والقطار الكهربائي الخفيف (LRT) وسائل دفع متنوعة للركاب وتتمثل هذه الوسائل فيما يلي:

أولاً: الخطوط الثلاثة لمترو الأنفاق

- بطاقة المحفظة الإلكترونية التي يتم شراؤها مرة واحدة وإعادة شحنها في المحطات ومميزاتها هي (يتم تحصيل قيمة الكارت مرة واحدة لمدة خمس سنوات تقريباً - يتم شحنة بأي مبلغ - ليس له مدة ويتم نقل الرصيد الباقي بالمحفظة سواء "تالف أو انتهى الصلاحية" للكارت الجديد - يتم استخدام الكارت لأكثر من راكب عند الدخول والخروج من نفس المحطة - أسرع في الدخول والخروج - يساهم في حل مشكلة الفكة).

- ماكينات بيع التذاكر الآلية الـ TVM المتوفرة في عدد من المحطات.

- تذاكر استخدام المرة الواحدة (الرحلة الواحدة) التي يتم استخراجها من شبابيك التذاكر أو من ماكينات الـ TVM

- الاشتراكات الشهرية والموسمية بكافة فئاتها.

- اشتراكات مخفضة للراكب المستديم بشكل يومي وتستخرج حسب المدة (شهري وربع سنوي وسنوي) بكافة فئاتها.

ثانياً: القطار الكهربائي الخفيف ( LRT)

- بطاقات التذاكر اللاتلامسية .

- الاشتراكات الشهرية.

- وجود ماكينات بيع التذاكر الـ TVMفي جميع محطاته.

كما توفر الهيئة القومية للأنفاق إمكانية الدفع عن طريق منظومة الدفع الإلكتروني باستخدام بطاقات الفيزا بجميع مكاتب صرف التذاكر ومكاتب الاشتراكات بالخطوط الثلاثة لمترو الأنفاق والقطار الكهربائي الخفيف (LRT) وتتيح الخدمة الجديدة لجمهور الركاب (شراء تذاكر الرحلة الواحدة - شحن بطاقات المحفظة الإلكترونية - استخراج وتجديد الاشتراكات الشهرية والموسمية) وذلك في إطار تسهيل وتسريع إجراءات الدفع، وتقليل الزحام أمام شبابيك التذاكر، وتوفير الوقت والجهد خاصة خلال أوقات الذروة.

هذا وتتقدم وزارة النقل والهيئة القومية للأنفاق بالشكر والتقدير للسادة المواطنين على الحرص على استخدام وسائل النقل الجماعي الاخضر المستدام الصديق للبيئة والتي تساهم في توفير الوقت والجهد وتقديم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب التي تضمن لهم رحلة مريحة وآمنة ولائقة بأسعار تناسب كافة الفئات.