اتحاد الكرة : نثمن دور الأهلي باعتباره أحد الركائز الأساسية في الرياضة المصرية
موعد إجازة عيد تحرير سيناء 2026 بعد قرار الحكومة
في الذكرى الـ 44.. مفتي الجمهورية مُهنئًا الرئيس السيسي: سيناء رمز العزة والكرامة للمصريين
وزير الخارجية الإندونيسي ينفي فرض رسوم جمركية على المرور عبر مضيق ملقا
ماكرون يبحث في قبرص واليونان تعزيز الشراكات الاستراتيجية وقضايا الاستقرار الإقليمي
مشروب الطاقة.. أضراره ومتى يجب تناوله
رئيس الوزراء: نعمل على ترسيخ شعار صنع في مصر عبر منتجات ذات جودة عالية وأسعار تنافسية
هل يجوز مساعدة ابني فى ثمن الأضحية؟.. الإفتاء تجيب
مدبولي يفتتح مصنع "بيرل بولي يوريثان" للكيماويات لدعم صناعات السيارات والأجهزة المنزلية
شيخ الأزهر يستقبل سفير مالي ويؤكد استعداد الجامعة لزيادة المنح الدراسية وتدريب أئمة مالي
شيخ الأزهر: ذكرى تحرير سيناء رمز للعزيمة وبطولات الجيش وتضحياته
عبر منصة إكس.. زيلينسكي يعلن توقيع 3 وثائق أمنية كبرى مع دول في الشرق الأوسط
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الموز المستورد عند 41 جنيهًا والتفاح يقترب من 60 جنيهًا.. وتراجع الطماطم

الخضروات والفواكه
الخضروات والفواكه
ولاء عبد الكريم


شهدت أسعار الخضروات والفاكهة في الأسواق المصرية اليوم الخميس ، حالة من التباين الملحوظ بين الارتفاع والانخفاض، وفقًا للأسعار الرسمية الصادرة عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، حيث ارتفعت أسعار عدد من الأصناف الرئيسية على رأسها ورق العنب والعنب المستورد والموز، مقابل تراجع أسعار الطماطم والفلفل والباذنجان وبعض الخضروات الأخرى.
وسجل ورق العنب البناتي أكبر الزيادات في سوق الخضروات، بعدما ارتفع بنحو 11.72 جنيه ليصل متوسط سعر الكيلو إلى 94.34 جنيه، بنسبة تجاوزت 14%، كما ارتفع الليمون البلدي إلى 33.69 جنيه للكيلو، وزادت أسعار البطاطس إلى 14.27 جنيه والبصل إلى 14.71 جنيه، فيما سجل الجزر الأصفر 19.51 جنيه للكيلو.
وفي المقابل، تراجعت أسعار الطماطم بمقدار 57 قرشًا لتسجل 29.75 جنيه للكيلو، كما انخفض سعر الفلفل الحامي إلى 32.32 جنيه، والباذنجان الأبيض إلى 23.28 جنيه، والباذنجان العروس إلى 24.45 جنيه، بينما ارتفع الباذنجان الرومي إلى 19.78 جنيه للكيلو، كما سجلت الكوسة 23.03 جنيه والخيار الصوب 22.31 جنيه.
 

وفي سوق الفاكهة، تصدر العنب المستورد قائمة الارتفاعات بعدما قفز بنحو 34.93 جنيه ليصل إلى 99.93 جنيه للكيلو، بينما اقترب سعر التفاح المحلي من 60 جنيهًا ليسجل 58.96 جنيه، وارتفع الموز المستورد إلى 41.09 جنيه، والموز البلدي إلى 31.28 جنيه، في حين تراجع النبق إلى 37.84 جنيه، وانخفض اللارنج إلى 11.25 جنيه للكيلو، وسط استمرار التغيرات اليومية في أسعار السلع الأساسية.
 

وجاءت أبرز الأسعار كالتالي:
 

• ورق العنب البناتي: 94.34 جنيه للكيلو
• الليمون البلدي: 33.69 جنيه للكيلو
• البطاطس: 14.27 جنيه للكيلو
• البصل: 14.71 جنيه للكيلو
• الجزر الأصفر: 19.51 جنيه للكيلو
• الطماطم: 29.75 جنيه للكيلو
• الفلفل الحامي: 32.32 جنيه للكيلو
• الفلفل الرومي: 33.84 جنيه للكيلو
• الباذنجان الأبيض: 23.28 جنيه للكيلو
• الباذنجان العروس: 24.45 جنيه للكيلو
• الباذنجان الرومي: 19.78 جنيه للكيلو
• الكوسة: 23.03 جنيه للكيلو
• الخيار الصوب: 22.31 جنيه للكيلو
• الملوخية: 27.61 جنيه للكيلو
• الفاصوليا الخضراء: 34.27 جنيه للكيلو
• العنب المستورد: 99.93 جنيه للكيلو
• التفاح المحلي: 58.96 جنيه للكيلو
• التفاح الجولدن: 79.19 جنيه للكيلو
• الموز البلدي: 31.28 جنيه للكيلو
• الموز البيكو: 35.13 جنيه للكيلو
• الموز المستورد: 41.09 جنيه للكيلو
• الخوخ: 57.06 جنيه للكيلو
• الكنتالوب: 26.51 جنيه للكيلو
• النبق: 37.84 جنيه للكيلو
• اللارنج: 11.25 جنيه للكيلو
• بلح العجوة: 52.5 جنيه للكيلو

