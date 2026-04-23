بشاشة فائقة وترقيات كبيرة .. لينوفو تطلق حاسوب ThinkPad T14 Gen 7 عالمياً

أصبح جهاز Lenovo ThinkPad T14 Gen 7 اللوحي رسميًا الآن، ليحل بهدوء محل جهاز Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 الذي صدر العام الماضي. عرضت Lenovo الكمبيوتر المحمول لأول مرة في مؤتمر MWC 2026، لكن المبيعات بدأت فقط في مناطق مختارة.

يقتصر جهاز T14 الجديد حاليًا على معالجات Panther Lake من إنتل. أما إصدارات AMD، المتوقع أن تشمل معالجات تصل إلى Ryzen AI 7 Pro 450، فهي غير متوفرة بعد. كما أن الجهاز غير متوفر في أمريكا الشمالية عند إطلاقه، حيث أدرجته لينوفو على أنه "قريبًا".



تعد الأسعار متاحة بالفعل في أماكن أخرى. تبدأ من 1560 جنيهًا إسترلينيًا في المملكة المتحدة، وتتراوح بين 1719 و1829 يورو في جميع أنحاء أوروبا، وذلك حسب المواصفات.

ميزات جهاز Lenovo ThinkPad T14 Gen 7

يأتي الطراز الأساسي بإعدادات قياسية، تشمل معالج Core Ultra 5 325، وذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 16 جيجابايت من نوع LPCAMM2، وقرص تخزين SSD من نوع PCIe Gen 4 بسعة 256 جيجابايت. كما يحتوي على بطارية بسعة 60 واط/ساعة وشاشة IPS مقاس 14 بوصة بدقة 1200 بكسل.

تكمن الميزة الأبرز في خيارات التخصيص. تُقدّم لينوفو ثمانية خيارات من معالجات إنتل عند الإطلاق، تشمل Core Ultra 5 332 vPro و335 vPro و338H vPro وCore Ultra 7 355 و365 vPro و356H، بالإضافة إلى معالج Core Ultra X7 358H المتطور. ويمكن زيادة سعة الذاكرة إلى 64 جيجابايت، بينما يُمكن توسيع سعة التخزين إلى قرص SSD من نوع PCIe Gen 5 بسعة 2 تيرابايت.

مواصفات جهاز Lenovo ThinkPad T14 Gen 7

يتوفر أيضًا خيار ترقية الشاشة. يمكن للمشترين اختيار شاشة OLED بدقة 2.8K مع سطوع يصل إلى 500 شمعة ومعدل تحديث متغير من 30 إلى 120 هرتز. تشمل الإضافات الأخرى تقنية NFC، وقارئ بصمات الأصابع، وكاميرا ويب تعمل بالأشعة تحت الحمراء، ودعم شبكات الجيل الرابع اللاسلكية واسعة النطاق (4G WWAN)، وبطارية أكبر بسعة 75 واط/ساعة. كما توفر لينوفو محول طاقة USB من النوع C بقوة 100 واط كخيار إضافي.