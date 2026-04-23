مصادرة حفار بحي شمال الغردقة لإلقاء ناتج الحفر في أماكن غير مخصصة

اتخذت رئاسة حي شمال الغردقة إجراءات فورية حيال مخالفة بيئية بمنطقة تقسيم الشباب، حيث تم إيقاف أعمال حفار ومصادرة معداته بعد رصده أثناء إلقاء ناتج الحفر في أماكن غير مخصصة لذلك.

جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، وتعليمات اللواء ياسر حماية، رئيس مدينة الغردقة، بالتصدي الحاسم لمخالفات البناء والحفاظ على الشكل الحضاري للمدينة.

وكلف اللواء أحمد علي أحمد، رئيس حي شمال الغردقة، مسئولي المتابعة الميدانية وقسم التنظيم والتعديات بالإدارة الهندسية، بالتدخل الفوري، حيث تم ضبط المخالفة بجوار الجامعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لعدم الالتزام بالتعليمات المنظمة.

وأكد رئيس الحي استمرار الحملات والجولات الميدانية على مدار الساعة، لرصد أي مخالفات والتعامل معها فورًا، مشددًا على تطبيق القانون على الجميع دون استثناء، للحفاظ على سلامة المواطنين وضمان الالتزام بالتخطيط العمراني، بما يعكس المظهر الحضاري اللائق بمدينة الغردقة كوجهة سياحية عالمية.