10 مايو| نظر المعارضة الاستئنافية لمصمم الأزياء بهيج حسين في قضية الشيك بدون رصيد

قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة تحديد جلسة نظر المعارضة الاستئنافية لمصمم الأزياء بهيج حسين في قضية الشيك بدون رصيد، وذلك يوم 10 مايو.



تفاصيل القضية

كانت مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول ألقت القبض على بهيج حسين، مصمم الأزياء؛ لصدور أحكام قضائية ضده في قضايا شيكات دون رصيد، وتم تحرير محضر بواقعة الضبط تمهيدًا لإحالته للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وكشفت التحريات الأولية أن المتهم حرر شيكات دون رصيد لعدد من العملاء بحجة شراء ملابس ومستلزمات خاصة بمجال عمله في تصميم الأزياء؛ إلا أنه تهرب ولم يتمم الاتفاق، ما دفع المجني عليهم لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

كما أن المتهم تواجد بدائرة قسم شرطة مدينة نصر، هربًا من عدة أحكام صادرة ضده في قضايا شيكات دون رصيد، وبناءً عليه خرجت قوة أمنية تمكنت من إلقاء القبض عليه.